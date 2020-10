In Nederland wonende Duitsers waren vergeten groep slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog

Hinnen is oud-burgemeester van Wijhe en altijd al geïnteresseerd geweest in geschiedenis: "Mijn oom Richard Bauer werd tegen wil en dank slachtoffer van zijn Duitse nationaliteit. Ik vond het hoog tijd om deze zwarte bladzijde in de geschiedenis middels een boek bloot te leggen."

Fragment 'De vergeten Duitser':

Richard Bauer was de Duitse oom. Als hij al sprak kon je dat horen, door zijn accent en het wat binnensmonds mompelen. In mijn herinnering een wat verlegen, ingetogen, aardige man, die hoofdzakelijk luisterde. Voor zich uit kijkend achter een klein rond brilletje. Maar als het woord 'oorlog' viel (ik realiseer me nu pas dat die in de vijftiger jaren van de vorige eeuw nog vers in het geheugen moest liggen) reageerde hij kort maar heftig. “Scheisskrieg”, mompelde Richard dan. En het viel stil. Er werd niet op gereageerd. Alsof er een soort code was: “Hier praten we niet over”.

We staan voor het geboortehuis van de schrijver en het huis waar Richard Bauer ondergedoken heeft gezeten. Samen met zijn neef Bertus Bauer, oudste zoon van Richard, laat Hinnen alle plekken zien in Almelo die belangrijk waren in het leven van zijn oom.

Richard Bauer en zijn gezin in 1943 (Foto: Bert Hinnen)

In 1931 kwam de vader van Richard Bauer op de fiets naar Almelo op zoek naar werk. Hij trouwde, kreeg kinderen en alles leek goed te gaan. Tot de Tweede Wereldoorlog uitbrak en hij het Duitse leger in moest.

Volgens Hinnen werden Duitser in het buitenland gezien als minderwaardig: "Het waren landverraders en dus moesten die naar de slechtste plekken in Europa. Richard Bauer ging naar het Oostfront in Rusland."

Richard Bauer hield aan het Oostfront een dagboek bij:

Dagboek Richard Bauer (Foto: Bert Hinnen)

Bauer deserteerde en vluchtte terug naar Almelo om onder te duiken bij de ouders van Bert Hinnen. Wachtend op de bevrijding, wat voor hem geen bevrijding bleek te zijn.

Sfeer sloeg om

Zijn oudste zoon Bertus weet het nog goed: "Eerst was iedereen aardig omdat ze stroom van ons huis moesten hebben, daarna sloeg het om. Ik weet nog dat mijn vader opgehaald werd door de Binnenlandse Strijdkrachten."

Bauer zat uiteindelijk, omdat hij Duitser was, twintig maanden vast. Eerst in het Huis van Bewaring in Almelo, later in kamp Erica in Ommen. Vanaf dat hij vrij kwam, praatte hij weinig meer.

Gevlucht, Syrisch gezin

Hinnen ziet paralellen tussen de tijd van zijn oom en nu. Mensen worden afgewezen, alleen door hun afkomst. "Ik kwam er net achter dat in het huis waar ik woonde en waar Richard Bauer dus ondergedoken heeft gezeten, nu een gevlucht, Syrisch gezin woont."

Het boek 'De Vergeten Duitser' is te koop via de website van Boekengilde in Enschede.