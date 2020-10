Eigenaar omstreden sportschool Olympic Gym door justitie vervolgd

Ronald B., eigenaar van de in opspraak geraakte sportschool Olympic Gym in Losser, wordt strafrechtelijk vervolgd. Aanleiding vormt een aangifte door de curator die het faillissement van de sportschool onderzoekt wegens diefstal van de fitnessapparatuur. De sportschool werd destijds onder meer gelinkt aan de spraakmakende aanslag op curator Philippe Schol.

Nadat de curator aangifte had gedaan van diefstal van de sporttoestellen heeft het Openbaar Ministerie nu laten weten strafvervolging tegen Ronald B. in te zullen stellen. De curator schrijft dat in zijn eerder vandaag gepubliceerde openbare faillissementsverslag.

Dekmantel

Ronald B. was eerder al, in het voorjaar van 2017, gearresteerd omdat er bij zijn woonboerderij aan de rand van Deurningen een hennepkwekerij was ontdekt. Het ging volgens de politie om een zeer professioneel opgezette wietplantage. De politie vermoedde dat B. zijn sportscholen gebruikte om de drugswinsten wit te wassen, waarop deze sportscholen eveneens werden doorzocht.

Witwassen

Nadat Olympic Gym in 2018 op de fles ging en curator Schol een onderzoek instelde naar de oorzaak van het faillissement, kwam hij destijds met forse kritiek. De curator vermoedt op basis van zijn onderzoek dat de sportschool werd gebruikt om opbrengsten uit de wietteelt wit te wassen. Hij stelde B., oprichter en mede-eigenaar van Olympic Gym in Hengelo, daarop persoonlijk aansprakelijk.

Sporttoestellen gestolen

De curator becijferde de schade door dit faillissement op een kleine 2,5 miljoen euro, onder meer omdat alle sporttoestellen gestolen bleken te zijn. Schol deed daarop aangifte bij justitie van de diefstal van de fitnessapparatuur. De officier van justitie heeft de curator laten weten over te zullen gaan tot strafvervolging, zo schrijft Schol in zijn verslag.

Sportschool Losser beschoten

Olympic Gym had meerdere vestigingen in de regio, waaronder een filiaal in Losser. Dat kwam in oktober vorig jaar in het nieuws nadat het door onbekenden werd beschoten.

Aanslag curator

Ook werd Olympic Gym rechtstreeks gelinkt aan de aanslag op curator Schol, die in november 2019 bij zijn woning in de Duitse grensplaats Gronau vanuit een rijdende auto werd neergeschoten toen hij zijn hond uitliet. Meteen al na de liquidatiepoging dook de naam van de sportschool op. Met name omdat Schol bij de afwikkeling van dit faillissement werd beveiligd vanwege bedreigingen aan zijn adres.

Verdachte mannen

Het rechercheteam dat de aanslag onderzoekt, verspreidde in mei dit jaar via het tv-programma Opsporing Verzocht beveiligingsbeelden van twee mannen die mogelijk betrokken zouden zijn bij de aanslag op de curator. Die beelden kwamen van beveiligingscamera's in de sportschool in Losser, die onder een andere naam is voortgezet.

De aanslag op de curator trok destijds landelijke aandacht, vooral omdat die vrij kort volgde na de moord op de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum. De aanslag op de curator is nog altijd niet opgelost.

Curieus ongeval

Ronald B. raakte overigens in augustus gewond bij een curieus ongeval. Terwijl hij op een zondagavond in het donker met zijn zitmaaier bij zijn woonboerderij gras aan het maaien was tuimelde hij door onbekende oorzaak van het talud. Daarbij raakte hij bekneld onder de maaimachine. De verwondingen leken dusdanig ernstig dat een traumahelikopter werd ingeschakeld, maar het slachtoffer mocht na enkele dagen het ziekenhuis alweer verlaten.