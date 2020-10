Afl. 1 | De Impact van de Tweede Golf: laatste keer vlammen en frustraties door besmettingen

Hoog tijd om je kennis te laten maken met onze vloggers. Ze komen uit verschillende regio's en beroepsgroepen. Van de zorg tot uitvaart, van horeca tot regionaal bestuurder. Dit zijn ze:

Arian Dijsselhof

Proeflokaal Zuid in Nieuwleusen is zijn horecazaak. En dat is nog niet eens zo heel lang zo, Arian Dijsselhof is pas vorig najaar begonnen met Zuid. De zaak heeft slechts een paar maand 'normaal' kunnen draaien totdat alle horeca in het voorjaar verplicht de deuren sloten.

En dat terwijl al het geld al in de zaak was geïnvesteerd. Na een periode in aangepaste vorm gasten ontvangen, moet Zuid nu weer een aantal weken dicht blijven. Kan Arian zijn hoofd financieel gezien boven water houden na al deze tegenslagen?

Arjen Gerritsen

Die naam zal bij veel Overijsselaars een lampje doen branden. Het is namelijk de burgemeester van Almelo en daarnaast ook de plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente.

Wat speelt er zich achter de bestuurlijke schermen af? Arjen Gerritsen geeft in deze serie een uniek inkijkje.

Jessica Boersma

Jessica is arts op de speciale covid-verpleegafdeling van het Deventer Ziekenhuis. Met de aanhoudende stijging van coronagevallen, neemt ook de druk op ziekenhuizen toe.

Hoe gaat het ziekenhuis om met de druk die door de corona-opleving ontstaat? Jessica neemt je mee in de hectiek en mooie verhalen in het ziekenhuis.

Marleen Bode

De Oldenzaalse is zzp'er en werkt als trouwambtenaar, ceremoniespreker en uitvaarbegeleider. Trouwerijen zijn er op dit moment door de coronacrisis amper, maar uitvaarten gaan vanzelfsprekend wel door.

Vanwege de maatregelen moeten die in aangepaste vorm. Marleen neemt je mee in haar werk en vertelt hoe nabestaanden tóch afscheid kunnen nemen.

Arjan Mengerink

Arjan Mengerink is de directeur van de Veiligheidsregio IJsselland. De kersverse opa geeft je een kijkje in het crisisteam en legt ook uit hoe de lijntjes lopen. Want wie beslissen er over de regionale coronaregels en de handhaving ervan?