Steunbetuiging Landstede Hammers voor de zorg van korte duur: "Ontzettend zuur"

"Vooral dat vind ik ontzettend zuur. Wij speelden voor de zorg. We wilden hen met dit gebaar in het zonnetje zetten. Maar het heeft niet lang geduurd", zegt voorzitter Gerrard Vinke, die de situatie daarna al gauw relativeert. "Dat er nu niet gebasketbald wordt? Er overlijden mensen, dat is veel belangrijker dan die wedstrijdjes."

Maar logischerwijs baalt ook Vinke als een stekker van de boodschap die premier Rutte gisterenavond verkondigde. "Het is heel erg jammer. Er zijn profeten die zeggen dat het nog een jaar duurt, maar wij gaan ervanuit dat we over vier weken weer mogen basketballen."

Taskforce

Na afloop van de persconferentie volgde er een spoedoverleg tussen de clubs en de Dutch Basketball League. Er is onder meer besloten een 'taskforce' in het leven te roepen, die de komende dagen verschillende scenario’s gaat voorbereiden voor de periode na de tijdelijke lockdown. "Dan gaat het over zaken als: wat gebeurt er als het langer duurt dan vier weken? Op dat soort dingen moeten we goed voorbereid zijn", vervolgt de preses.

Nigel van Oostrum, speler van Landstede Hammers (Foto: Orange Pictures)

Fulltime profs

Waar in het voetbal de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie niet op slot gaan, worden er de komende tijd dus geen driepunters gescoord in Zwolle. Vinke zet er zijn vraagtekens bij. "Wij hebben ook fulltime profs in dienst. Basketballen is hun werk. Onze jongens leven in een bubbel, in het basketbal zijn er geen besmettingen. Ik had het mooi gevonden als er was gezegd: competities die professioneel handelen kunnen doorgaan", aldus Vinke.

Onduidelijkheid bij Het Ravijn

Bij waterpolovereniging Het Ravijn uit Nijverdal heerst er nog veel onduidelijkheid, die in de komende dagen weggenomen moet worden. De competities liggen in ieder geval stil. "Wij kunnen niet alles in ons eentje beslissen, want we zijn ook afhankelijk van bijvoorbeeld het zwembad. Met welke restricties krijgen zij te maken?", vraagt Hilda Wouters, voorzitster van de topsportcommissie van Het Ravijn, zich af.

Vrouwenvoetbal

Wat Wouters steekt is dat het vrouwenvoetbal waarschijnlijk wel door mag blijven gaan, terwijl zowel de mannen als de dames van Het Ravijn op het hoogste waterpoloniveau acteren. "Vrouwenvoetbal valt toch onder de amateurtak van de KNVB? Het voelt voor mij wat ongemakkelijk. Wij trainen ook keihard om iets te bereiken. Jammer. Maar ja, dat is voetbal", klinkt het teleurgesteld.

Ook het waterpolo ligt de komende weken stil (Foto: Orange Pictures)

Vrijdagavond komt de technische commissie van Het Ravijn bijeen om te vergaderen over de aanpak tijdens de komende periode. "Wat kan er wel en niet in het zwembad? Wat kunnen wij betekenen voor onze sporters? Daartoe onderhouden we nauw contact met de KNZB en NOC*NSF. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren", besluit Wouters.