Snelkraken Primera Dalfsen en Ommen

Eerst gaat er met grof geweld een hamer door de ruit van de winkeldeur aan de Prinsenstraat in Dalfsen. Het is in het holst van de nacht als drie personen door de ingeslagen ruit naar binnen klimmen en dan in een streep naar de sigarettenkast gaan.

Dalfsen

Een van de inbrekers heeft iets dat lijkt op een dekbedovertrek bij zich. Daar kunnen veel pakjes sigaretten in! Terwijl twee inbrekers de sigaretten verzamelen maakt de derde alvast werk van de aftocht; hij haalt de achtergebleven glassplinters uit de gesneuvelde ruit. Zo kan niemand zich verwonden als ze even later met grote haast weggaan.

Snelkraak in Dalfsen (Foto: Onder de Loep)

Ommen

Ongeveer twintig minuten na de snelkraak in Dalfsen komt aan de Bermerstraat in Ommen een auto in beeld van een bewakingscamera. Ter hoogte van de Primera stopt de auto en er stappen drie personen uit.....ook daar wordt de ruit van de winkeldeur aan diggelen geslagen. In de winkel wordt het luik waar de sigaretten achter liggen vernield en slaan de dieven toe.

Snelkraak in Ommen (Foto: Onder de Loep)

Kia Picanto

In Dalfsen hadden getuigen gezien dat de daders er vandoor gingen in een Kia Picanto. De kentekenplaten bleken eerder te zijn gestolen van een zelfde soort auto in Lelystad.

Wie heeft iets gehoord of gezien van de snelkraken? Waar is de buit gebleven? Worden ergens opeens veel sigaretten verkocht? Wie weet meer over het verwisselen of het stelen van de kentekenplaten van de auto?

Tips?

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Dalfsen een privébericht op Facebook

- Stuur de politie Ommen een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link