Moeder en dochter beginnen samen bedrijf: juist omdat corona ook mogelijkheden biedt

Moeder en dochter die samen een bedrijf beginnen. En dat nog wel in coronatijd. Katja Steintjes en dochter Anne Vroegindeweij delen een passie: ze houden ervan om mensen op de werkvloer te helpen bij het doorzien van hun talenten, maar ook valkuilen. En corona biedt dan mogelijkheden. "Omdat je juist in deze tijd teruggeworpen bent op jezelf en wellicht gaat nadenken over ander werk."

De naam voor hun bedrijf is geen toeval: Talento Innato. Ofwel, aangeboren talent.

Want dat is waar Katja en Anne op inhaken met hun nieuwe bedrijf. "Maar we willen niet alleen mensen op de werkvloer helpen met hun talenten en valkuilen, maar ook werkgevers ondersteunen bij het optimaal inzetten van menselijk kapitaal."

Eén plus één

De combinatie moeder-dochter - en dus twee generaties aan het roer - zien ze juist als een voordeel. "Eén plus één is meer dan twee", is het motto voor hun nieuwe onderneming.

Dat heeft volgens Katja Steintjes vooral te maken met het onderwijs dat de laatste twintig, dertig jaar een enorme omslag heeft gemaakt. "Vroeger haalde je diploma en ging je werken. Daarmee was je feitelijk klaar met leren. Vandaag de dag gaat dat anders. Tegenwoordig ben je eigenlijk nooit echt klaar met leren. Jongeren zijn bovendien met hun frisse en energieke inbreng een aanwinst voor het bedrijfsleven. Sterker, ondernemingen kunnen niet zonder."

Studiebolletje

En dan is er nog de combinatie van de levenservaring van Katja en de theoretische kennis van Anne (22), die binnenkort afstudeert aan het Saxion en vooral theoretisch en innovatief goed is onderlegd. "Ik ben best wel een studiebolletje en zodoende goed op de hoogte van de laatste onderzoeken op ons vakgebied", aldus Anne.

Coronatijd

En misschien komen ze in coronatijd juist wel op het goede moment met Talento Innato. Katja: "Je ziet dat mensen in deze tijd van thuiswerken veel op zichzelf worden teruggeworpen. En dan ga je je toch bezinnen: vind ik mijn werk eigenlijk wel leuk? Wil ik dit nog wel jaren blijven doen? Dan is dit een goed uitgelezen moment om je te beraden op je toekomst. Daarin willen wij de helpende hand bieden."

Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. "Mensen die met plezier naar hun werk gaan, prima presteren en aan het eind van de werkdag energiek naar huis gaan. Dat begint met het ontdekken van wie je bent en wat je kunt. Hartstikke fijn voor de werknemers, maar uiteraard ook voor de werkgever."