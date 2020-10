Bewoners buitengebied Haarle willen met brandbrief en handtekeningenactie windmolens uit achtertuin houden

De schrik zit er goed in bij een aantal bewoners van de omgeving Luttenbergerweg/Koersweg in Haarle. Vorige maand kregen ze te horen dat ze in een potentieel zoekgebied voor de grootschalige opwekking van windenergie wonen.

“We gaan ons best doen om het tegen te houden”, vertelt buurtbewoner Leonnard ten Brinke. “Het zou een enorme belasting voor ons als bewoners zijn.”

Toeristisch gebied

Bewoners van het gebied vrezen geluidsoverlast, slagschaduw, waardedaling van hun huizen en massale vogelsterfte. “Het is bijna niet voor te stellen”, stelt Ten Brinke. “Het is een toeristisch gebied, een boerengebied. Hier zou je geen windmolens moeten willen.”

Leonnard ten Brinke, bewoner van het gebied (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Wethouder Henk Nijhof begrijpt de zorgen van de bewoners van het gebied, maar vertelt ook dat zijn gemeente voor een grote opdracht staat: “We hebben een taak uit te voeren. Een taak waar ik volledig achter sta. Het klimaat verandert zo snel, dat we ook snel maatregelen moeten treffen.”

Geen concreet plan

De gemeente en de werkgroep Haarle Energie Neutraal benadrukken dat er nog helemaal niks besloten is. Sterker nog: er ligt niet eens een concreet plan voor windmolens op tafel, zegt Alexander ter Kuile namens de werkgroep.

Henk Nijhof, wethouder Hellendoorn (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

“Wat we gedaan hebben, is inwoners informeren over een zoekgebied wind in hun regio. Op dit moment is het een theoretisch, technisch zoekgebied. Meer is er op dit moment niet te vertellen,” aldus Ter Kuile. “Er is geen project om windmolens in Haarle-Noord neer te zetten.”

Meeste stemmen gelden

Volgende maand mogen de inwoners van Haarle zelf kiezen voor welke manier van energieopwekking ze willen gaan. Het principe van de 'meeste stemmen' geldt dan. Voor bewoner Ten Brinke voelt dat principe niet prettig.

“In het buitengebied woon je met een paar mensen en we krijgen allemaal één stemformulier. Er wonen heel veel mensen in Haarle zelf die de windmolens nooit gaan zien, die nooit de last er van ervaren.”

Volwassen democratie

“Dit is een bekend argument”, reageert Alexander ter Kuile namens de werkgroep. “In een volwassen democratie, en wij hopen dat Haarle een volwassen democratie is, kun je dat beter doen als samenleving dan dat je externe partijen op je grondgebied krijgt.”

“We moeten keuzes maken, het klimaatbeleid vraagt daar om”, benadrukt wethouder Nijhof nogmaals. “En die keuzes zullen niet bij iedereen populair zijn. Dat besef ik.”

Alexander ter Kuile, werkgroep Haarle Energie Neutraal (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

De werkgroep en de gemeente Hellendoorn geven aan dat ze, na de ontvangst van de brandbrief, graag met de omwonenden in gesprek willen. “Ik wil in ieder geval uitleggen dat er, voor wat betreft windmolens of zonneparken, er nog niks vast staat”, aldus Nijhof. “Er is nog niks definitief besloten.”