Vol terras neemt het er nog één avondje van

Vol terras in Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker)

Nog één biertje, een laatste bitterbal en een afsluitend wijntje. Gisteravond om tien uur sloten cafés en restaurants hun deuren, om de komende weken ook niet meer open te gaan. Op veel terrassen was het een drukte van belang.

Het is een van de meest ingrijpende maatregelen sinds gisteravond de gedeeltelijke lockdown is ingegaan. De horeca moet op slot. Afgelopen voorjaar was dat al elf weken het geval, waarna een zomer volgde met allerlei beperkingen. Café-eigenaren haalden slechts een fractie van hun normale omzet binnen.

Ondertussen liepen de coronabesmettingen na de zomer in hoog tempo op en scherpte het kabinet de maatregelen aan. De laatste weken gold voor cafés en restaurants al een sluitingstijd van 22.00 uur. Afgelopen dinsdag kwam er een volgende dreun. Helemaal dicht. Voor minimaal vier weken, waarbij na twee weken wordt gekeken hoe de vlag erbij hangt.

"Weer vier weken geen inkomsten. De moed zakt je zo langzamerhand in de schoenen", mijmerde kroegbaas Hans van Lingen van de Herberg in Ommen.

Laatste avond

Gisteravond kon het voorlopig voor het laatst: even een terrasje pakken. Hoewel het op een doorsnee woensdagavond bij deze temperatuur bepaald niet storm zou lopen, was dat dit keer wel anders. Op verschillende plaatsen in Overijssel waren alle stoelen bezet.