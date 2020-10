Waarom gaan zoveel gevangenen opnieuw de fout in? Glenn (38) - ex-gedetineerde - vertelt

Glenn is opgewekt als we door het bos lopen in het Engelse Werk in Zwolle. Graag vertelt hij zijn verhaal, omdat hij vindt dat er veel mis is met de Nederlandse gevangenissen. " Ik heb het niet voor niets meegemaakt. Ik voel het als mijn plicht om alles wat ik heb meegemaakt te delen."

Verkeerde pad

De Zwollenaar - inmiddels verloofd en zzp'er - raakte in zijn jeugd op het verkeerde pad. "Mijn obsessie was geld, Omdat ik daar mijn aanzien mee kreeg. Als ik vrienden wil, dan heb ik geld nodig dacht ik." Glenn werkte wel, maar het was nooit genoeg.

Dat leidde tot een leven als inbreker en 18 jaar geleden ging het helemaal mis bij een woningoverval die Glenn pleegde. Hij stak een van de bewoners neer met een mes en beroofde hem van zijn geld. "Ja dat was heftig. "

Zonde

Maar eenmaal in de gevangenis was er nauwelijks aandacht voor de oorzaken achter de misdaad die Glenn had begaan. "Je komt binnen, je zit in je cel, je hebt je eten, je bed en je arbeid. Maar er wordt niet aan jou gewerkt. En dat vind ik zonde."

Eenmaal in tbs ging het anders. "Ik heb het geluk gehad dat ik tbs heb gehad. Ik zeg geluk, ook al is het een hele heftige manier om te leven. Ik heb bijvoorbeeld een delictanalyse gehad. Stap voor stap, seconde per seconde ga je dan door het delict dat je pleegt. Wat gebeurt er nou als je iemand in zijn eigen huis berooft? Als je mensen pijn doet?"

De gevangenen die het snelst terugvallen, zijn de mensen die niet het onderliggende probleem bij zichzelf hebben aangepakt.. Glenn Salvesen, ervaringsdeskundige

Ondanks de zware tijd was het goed voor Glenn, hij hoopt dat andere gevangen ook aan zichzelf gaan werken. "Je hebt een delict begaan. Dat is verschrikkelijk. Ik vind dat er dan ook een dwingend iets in moet zitten, dat je verplicht bent om aan jezelf te werken. "

De Zwollenaar constateert dat als daar niets aan verandert, je niet verbaasd moet staan te kijken dat een ex-gevangene in het zelfde criminele gedrag vervalt. "De mensen die het snelst terugvallen zijn de mensen die niet de verantwoordelijkheid pakken bij zichzelf, of het probleem aangepakt hebben."

Gemotiveerd

Hij juicht het dan ook toe dat er in Almelo op korte termijn gestart wordt met het zogenoemde Huis van Herstel. "Dat gedetineerden een motivatiebrief moeten schrijven vind ik ook echt goed. Uiteindelijk gaat het om je eigen motivatie om aan je zelf te willen werken."

Glenn is nu werkzaam als adem- en mediteercoach. (Foto: )

Hoe dan ook blijft de Zwollenaar de ontwikkelingen in de penitentiaire inrichting volgen. Zijn leven staat in het teken van het helpen van anderen; als ademcoach helpt hij mensen om tot zichzelf te komen en te mediteren. Ook werkt hij met scholen om jongeren voorlichting te geven over zinloos geweld.