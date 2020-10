Zo gaan supermarkten in Overijssel om met die 'alcoholklok' vanavond

De SPAR city Enschede, een supermarkt midden in de stad, sluit het alcoholschap volledig af. "We plaatsen hekken voor de schappen waar alcohol in staat", zegt Rick van der Veen. "Zo willen we discussies aan de kassa voorkomen."

Hamsteren

De SPAR is een van de winkels in het centrum die het juist 's avonds druk heeft. "Hier komen 's avonds vaak studenten die dan nog even een biertje en wat snacks kopen. Vanaf nu moeten ze het zonder bier doen", zegt Van der Veen.

Waar in maart nog gehamsterd werd van wc-papier, verwacht Van der Veen geen run op bier en wijn. "Tot nu toe merken we niet dat er ineens meer alcohol overdag verkocht wordt. Misschien aan het einde van de dag, maar ik denk het eigenlijk niet."

Bekijk in de onderstaande video hoe de SPAR in het centrum van Enschede de schappen vanavond op slot doet.

Politieagent

Eigenaar Kay Scheggetman van supermarkt PLUS in Hengelo heeft eigenhandig besloten om de deuren van zijn winkel om acht uur te sluiten. "Eigenlijk hadden we dat al besloten vóór de persconferentie van dinsdag", zegt Scheggetman. "We zaten al een beetje met de winterperiode die eraan komt en het besluit van het kabinet was de druppel."

Door zijn deuren om acht uur te sluiten, hoopt Scheggetman discussies over het wel of niet verkopen van alcohol 's avonds te voorkomen. "Het is een misverstand dat er 's avonds alleen maar jonge jongens en meiden aan het werk zijn en dat die niet opgewassen zijn tegen zulke discussies. Wij hebben 's avonds ook ouder personeel aan het werk, met jarenlange ervaring, maar ook zij zijn niet getraind als politieagent."

'Niet verantwoordelijkheid van caissière'

Waar Van der Veen en Scheggetman zelf kunnen besluiten hoe ze willen omgaan met de ingestelde avondklok voor de verkoop van alcohol, zijn er ook supermarkten die het beleid van het hoofdkantoor volgen. Zoals supermarkt Boni in de wijk Assendorp in Zwolle, eveneens een populaire plek voor studenten om 's avonds nog even snel wat bier en wijn in te slaan.

Acht uur is acht uur, er is geen grijs gebied Filiaalmanager Huizing van Jumbo Glanerbrug Lochan

"Het hoofdkantoor heeft besloten dat alle Boni-vestigingen vanaf vandaag om acht uur 's avonds dichtgaan", vertelt een medewerkster van de supermarkt desgevraagd. "We zullen dat ongetwijfeld gaan merken in de omzet, maar we hebben ons erbij neer te leggen. We vinden dat het niet de verantwoordelijkheid van een caissière is om de discussie met een klant aan te gaan."

Geblokkeerde schappen en deurbeleid

Winkels van de grote ketens, zoals Jumbo en Albert Heijn, blijven ook na acht uur vanavond open. Door middel van een deurbeleid (een medewerker die klanten erop wijst dat ze na acht uur geen alcohol meer kunnen krijgen, red.), posters, afgesloten gangpaden en geblokkeerde schappen hopen ze te voorkomen dat sommige klanten alsnog een fles wijn of een krat bier proberen mee te krijgen na acht uur.

Voor een toelichting van dat beleid verwijzen de meeste bedrijfsleiders in Overijssel naar de hoofdkantoren, maar bang voor discussies met klanten zijn ze geen van allen. "Iedereen is de hele dag welkom om alcohol bij ons te kopen, zelfs om één voor acht vanavond", zegt filiaalmanager René Huizing van supermarkt Jumbo Lochan in Glanerbrug. "Maar acht uur is acht uur. Er is geen grijs gebied. Volgens mij is die boodschap van premier Rutte en ons hoofdkantoor helder genoeg."