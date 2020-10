Veiligheidsregio: "We staan er ronduit slecht voor in Twente"

"We staan er slecht voor in Twente." Die conclusie trekt Sander Schelberg van de Veiligheidsregio Twente uit de huidige situatie rondom het coronavirus in de regio. "Dat is een fikse constatering als je kijkt naar het aantal besmettingen, de druk op de zorg, de ellende voor de horeca die weer moet sluiten. We moeten er nu keihard voor gaan om dat coronavirus weg te krijgen in Twente."

Schelberg had vanmiddag een crisisoverleg met de burgemeesters van Enschede en Almelo. "We hebben het net opgehaald wat de situatie in Twente is", zegt Schelberg daarover. "We hebben gekeken wat we nog verder moeten doen op het gebied van handhaven. Ook nemen we zelf nog maatregelen, zo wordt het dragen van mondkapjes in alle gemeentelijke instellingen in Hengelo verplicht. Punt, geen discussie meer over."

In supermarkten in Twente mag sinds vandaag na 20.00 uur geen alcohol meer worden verkocht. "Als ik de vraag moet beantwoorden of er extra wordt gehandhaafd, dan zoeken mensen blijkbaar ergens de ruimte", zegt Schelberg. "Die ruimte gaan we met deze besmettingscijfers toch niet zoeken met elkaar? De besmettingen moeten naar beneden en de zorg moet ontlast worden. Ja, we gaan handhaven, maar dat deden we al."

Cijfers schieten omhoog

Het aantal besmettingen in Twente loopt de laatste weken hard op. Een op de acht mensen die zich laat testen op het virus, blijkt ook daadwerkelijk covid-19 onder de lederen te hebben. "Vanaf begin september zien we de cijfers echt omhoog gaan", zegt Samantha Dinsbach, directeur publieke gezondheid bij de GGD Twente.

Een verklaring voor die trend vanaf begin september heeft ze niet. "Je zag het al wel in het westen van het land, daar liepen ze een tijdje op ons voor. Daar liepen de besmettingen toen al sterker op." Inmiddels behoort de regio Twente tot een van de slechtste jongetjes van de klas, kijkend naar het aantal coronabesmettingen.

De planbare zorg in ziekenhuizen komt onder druk te staan Samantha Dinsbach, GGD Twente

Druk op de ziekenhuizen

Ziekenhuis ZGT kondigde gisteravond een opnamestop aan voor niet-coronapatiënten. "Wat we zien in de hele zorg, is dat het op dit moment ongelooflijk moeilijk is om diezelfde basiszorg te bieden", zegt Dinsbach daarover. "De planbare zorg in ziekenhuizen komt onder druk te staan. Het is op dit moment alle hens dek. Het virus komt heel dichtbij, we kennen nu allemaal wel iemand die besmet raakt met het virus."

Dinsbach benadrukt niet namens de ziekenhuizen te willen spreken. "Maar als er geen nieuwe, gedeeltelijke lockdown was gekomen, dan zou de zorgcontinuïteit sowieso in het geding komen."