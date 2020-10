Huizenprijzen in Overijssel blijven onverminderd hard stijgen, ondanks coronacrisis

Dat blijkt uit kwartaalcijfers die de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) vandaag presenteert. De NVM heeft Overijssel opgedeeld in zes regio's. In de omgeving van Almelo/Tubbergen stegen de huizenprijzen het hardst, een woning is daar 15,7 procent duurder dan vorig jaar.

Ook in de andere vijf regio's noteerde de NVM een forse stijging. In de kop van Overijssel betaal je gemiddeld 8,8 procent meer voor een huis, terwijl in omgeving Zwolle (9,5 procent), omgeving Raalte (10,8 procent), omgeving Hardenberg (10,1 procent) en Hengelo/Enschede (12,1 procent) de prijzen eveneens stegen.

Landelijk

De cijfers komen overeen met het landelijke beeld van stijgende huizenprijzen. In heel Nederland is een woning gemiddeld 11,6 procent duurder dan een jaar geleden.

Ook werden weer fors meer woningen verkocht dan vorig jaar in het derde kwartaal. In de regio Almelo/Tubbergen lag het aantal transacties zelfs 30,5 procent hoger dan in 2019. In de andere Overijsselse regio's steeg het aantal verkopen ook, met uitzondering van de omgeving van Hardenberg, daar daalde het aantal transacties met 2,3 procent.