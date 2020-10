PEC Zwolle jaagt op stunt tegen koploper, FC Twente ongeslagen naar Willem II

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij

Heracles – RKC

Beide ploegen stonden in maart van dit jaar ook tegenover elkaar in Erve Asito en dat was toen de laatste wedstrijd van het seizoen door de corona-lockdown. De Almeloërs keken na een half uur tegen een 2-0 achterstand aan. Nog voor rust trok Heracles de stand gelijk en na de pauze liep de thuisploeg weg naar een 4-2 overwinning. Silvester van der Water tekende voor twee goals.

RKC wint zelden in Almelo. De enige eredivisiezege van de Waalwijkers dateert alweer van vijftien jaar geleden. In 2005 was zelfs sprake van een topper want zowel Heracles als RKC was na vier duels nog zonder nederlaag. RKC bleef door een 2-0 overwinning in de top meedraaien. Anno nu staat RKC onderaan en heeft het als enige nog geen punt.

Aftrap: zaterdag 18.45 uur

Willem II – FC Twente

Twente is na vier duels nog altijd ongeslagen. Het is alweer drie jaar geleden dat FC Twente voor het laatst naar Tilburg reisde. Toen won Willem II met 3-1, met een hoofdrol voor Fran Sol. Eerst veroorzaakte de Spaanse spits een penalty waardoor Oussama Assaidi Twente op voorsprong kon zetten. In de drie goals die Willem II vervolgens maakte had Sol een groot aandeel. Hij maakte er twee zelf en bereidde er ééntje voor.

In 2012 boekte Twente de grootste zege bij Willem II, 6-2. De Enschedese ploeg was destijds koploper en de ruime zege in Tilburg zorgde ervoor dat Twente toen de maximale score had na vijf wedstrijden.

Aftrap: zaterdag 21.00 uur

Robbert Schilder (l) maakte twee van de zes Twentse treffers bij de zege van 2012 in Tilburg. Dusan Tadic feliciteert hem. (Foto: Orange Pictures)

PEC Zwolle – PSV

PEC treft één van de koplopers. PSV heeft net als Feyenoord en Heerenveen tien punten na vier duels. De laatste jaren is de Zwolse ploeg er niet in geslaagd om in eigen huis voor een stunt te zorgen. Vorig seizoen werd het 4-0 voor PSV.

Zes jaar geleden won PEC voor het laatst, 3-1 werd het toen. PSV had tot dan toe alle vier wedstrijden gewonnen. En ook wedstrijd nummer vijf leek goed af te lopen nadat Luuk de Jong een penalty benutte, maar Jesper Drost, Joost Broerse en Ben Rienstra zorgden voor een Zwols feest want PEC nestelde zich naast PSV aan kop van de eredivisie.

De zege in 2014 betekende pas de tweede thuiszege van PEC Zwolle tegen PSV. De eerste was in 1987 toen Wilco van Buuren en Edwin van Ankeren PEC een 2-0 overwinning bezorgden.

Aftrap: zondag 16.45

Go Ahead Eagles – Eindhoven

Het wisselvallige Go Ahead gaat tegen Eindhoven op jacht naar de derde overwinning van dit seizoen. Ook de teller van Eindhoven staat trouwens op twee zeges. Beide ploegen staan met evenveel punten (9) in de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie.

In februari van dit jaar stonden Go Ahead en Eindhoven ook tegenover elkaar in Deventer. Toen won Go Ahead met 3-1. Antoine Rabillard, Alexander Bannink en Maarten Pouwels tekenden voor de Go Ahead-goals. Vooral de treffer van Rabillard staat nog in het geheugen van de Go Ahead-fans gegrift. Met een fantastische omhaal tekende de Fransman voor de 1-0.

Aftrap: zaterdag 16.30

Alle wedstrijden zijn live te volgen via de Oosttribune op Radio Oost.