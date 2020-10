Extra druk op Overijsselse ziekenhuizen door spreiden en overnemen coronapatiënten

"Gelukkig gaat dit in goed overleg en wisten we van de beslissing van ZGT." Bestuursvoorzitter Sophia de Rooij van Medisch Spectrum Twente (MST) reageert niet verrast.

Nog geen patiëntenstop

Het MST overweegt zelf nu nog niet om zo'n stop in te voeren: "De nuance is dat ZGT wel patiënten ontving, maar geen patiënten op kan nemen. Dan gaat dat via het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Dat gaan wij ook overwegen als wij om wat voor reden dan ook geen bed hebben. Maar zover is het nog niet."

De meeste patiënten met COVID-19 komen uit Twente: "Je ziet dat de landelijke cijfers de pan uit rijzen en dat geldt ook voor Twente. We hebben hier ook wat brandhaarden gehad en dan zie je meteen dat er heel veel tegelijk komen."

Wij weten dat als er niks gebeurt, wij het eind november al niet meer kunnen bolwerken Sophia de Rooij, bestuursvoorzitter MST

De Rooij houdt haar hart vast voor de directe toekomst: "Wij weten dat als er niks gebeurt, wij het eind november al niet meer kunnen bolwerken. We hebben de reguliere zorg al met zo'n dertig procent teruggeschroefd en dat gaan we volgende week verder terugbrengen. Maar als er niks gebeurt dan kan 85 procent van de reguliere zorg niet doorgaan. Dus als de coronamaatregelen van deze week niet werken dan hebben wij niet alleen een probleem, dan heeft heel Nederland een probleem."

Deventer

Volgens een woordvoerder van het Deventer Ziekenhuis is het nog niet drukker dan normaal: "Maar ZGT heeft natuurlijk pas gisteravond besloten om geen niet-coronapatiënten meer op te nemen, binnen een dag zie je nog niet dat er meer reguliere patiënten onze kant op komen. Maar het is zeker niet ondenkbaar dat dit gaat gebeuren." Het Deventer Ziekenhuis kan de zorg nog aan en gaat zelf nog geen patiëntenstop invoeren.

Isala

Een woordvoerder van Isala, met vestigingen in onder meer Zwolle en Kampen, geeft aan nu nog alleen coronapatiënten over te nemen: "Natuurlijk blijven we voldoen aan onze functie als traumacentrum en nemen we patiënten daarvoor wel over." Een patiëntenstop is bij Isala niet aan de orde.

Isala heeft net als de meeste ziekenhuizen in Nederland patiënten overgenomen uit andere regio’s. De verwachting is dat het aantal patiënten met COVID-19 de komende tijd blijft stijgen, aangezien het aantal besmettingen ook rond Zwolle blijft stijgen.

Hardenberg geen extra patiënten

Het Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg heeft vandaag nog geen extra patiënten uit Twente moeten opnemen en ook wordt er nog geen patiëntenstop overwogen. Een woordvoerder zegt dat ook reguliere zorg doorgaat. "Acute patiënten kunnen bij ons altijd terecht op de SEH. Indien nodig, kunnen wij deze patiënten ook opnemen. Dat geldt voor alle acute patiënten, inclusief coronapatiënten."

Coronapatiënten komen zowel uit de regio als uit de rest van het land. "De afgelopen weken waren enkele coronapatiënten uit met name het westen van het land in ons Saxenburgh Medisch Centrum opgenomen. Op 30 september hadden wij de eerste opname van een coronapatiënt uit de regio."