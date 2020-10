Moordenaar Sandra van Duijl knoopte vanuit kliniek stiekeme relatie aan met vriendin slachtoffer: jeugd-tbs verlengd

De Enschedese werd september 2015 gewurgd en gedumpt op een bosperceel in de buurt van recreatieplas Het Rutbeek.

Overgeplaatst

Nadat aan het licht kwam dat Van Z. vanuit de behandelkliniek een relatie had aangeknoopt met een vrouw uit de kennissenkring van het slachtoffer werd hij begin dit jaar overgeplaatst naar een andere inrichting. De stiekeme verhouding zou ten koste gaan van de behandeling van Van Z., aldus rapportage door gedragsdeskundigen. Daarop besloot de rechtbank de jeugd-tbs vanmiddag te verlengen.

Geruchten

Voor Sandra's vader Robert is de relatie nieuw, zo laat hij in een eerste reactie weten: "In die zin dat we er vorige week pas voor het eerst geruchten over opvingen."

Hij zegt opgelucht te zijn dat de jeugd-tbs met dertien maanden is verlengd. "We zijn tevreden met dit vonnis al kan die tbs voor ons natuurlijk nooit lang genoeg duren.

Geheime relatie

Sandra en Thijs van Z. onderhielden destijds een heimelijke relatie en hadden al enige tijd onenigheid daarover. Van Z. wilde een einde aan de verhouding maken, maar Sandra ging daar niet in mee.

Toen ze destijds een afspraakje maakten bij Het Rutbeek liet Van Z. andermaal weten een punt achter hun relatie te willen zetten. Omdat Sandra dit niet wilde en weigerde zijn gegevens uit haar mobieltje te wissen, wurgde haar geheime minnaar haar.

Foto's dode Sandra

Vervolgens liet hij haar dode lichaam achter op een bosperceel bij de recreatieplas, waar een buurtbewoner de volgende dag het stoffelijk overschot van de jonge vrouw ontdekte. Tijdens de emotioneel verlopen rechtszaak bleek later dat Van Z. na de vrijpartij niet alleen Sandra had gewurgd, maar ook foto's van haar ontzielde lichaam had gemaakt.

Tekst gaat verder onder foto

Familie en vrienden hielden destijds een stille tocht voor de vermoorde Sandra van Duijl. (Foto: )

Strafrecht minderjarigen

Hoewel Van Z. ten tijde van het misdrijf volwassen was, werd hij volgens het minderjarigenstrafrecht veroordeeld. Reden was dat hij een sociaal-emotionele achterstand had en dacht op het niveau van een 14-jarige. Bovendien werd hij verminderd toerekeningsvatbaar geacht. Daarop werd hij veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. Tot woede van de familie van het slachtoffer.

De familie wilde er dan ook graag bij zijn toen de rechtbank Almelo zich twee weken geleden boog over eventuele verlenging van de jeugd-tbs. Aanvankelijk kregen ze daar ook toestemming voor, maar vlak voor de zitting kreeg de familie te horen dat de zaak achter gesloten deuren zou worden behandeld. Reden was dat Van Z. volgens het jeugdstrafrecht werd berecht en dergelijke zittingen in beginsel niet openbaar zijn.

Privacy verdachte

Reden was dat er tijdens deze rechtszaak allerlei persoonlijke omstandigheden rond Van Z. werden gesproken. "Terwijl wij juist alles willen weten van deze man, die de dood van onze dochter op zijn geweten heeft", aldus de verontwaardigde vader Robert van Duijl. "Erg wrang als we dan vanwege de privacy van de moordenaar van ons kind niet bij zo'n rechtszaak aanwezig mogen zijn."

Tbs verlengd

Overigens werd vorig jaar nog de jeugd-tbs van Van Z. met een jaar verlengd en mocht hij niet meer op verlof omdat hij bepaalde afspraken - waaronder over het drinken van alcohol tijdens zijn behandeling - niet was nagekomen.