Strop voor autobedrijf in Oldenzaal: auto's onverkoopbaar na bezoek katalysatordieven

Er zijn beelden van de drie dieven die midden in de nacht over het terrein van Wolthuis lopen. Om op het terrein te komen hebben ze een spijl uit het hek gezaagd. Een Ford Mustang die achter het hek als blikvanger stond opgesteld raakte daarbij beschadigd.

Mitsubishi's

De drie lopen in één lijn naar twee Mitsubishi's op het terrein en zagen het onderdeel uit de uitlaat van de auto's. Het duurt maar kort allemaal en dat kan een aanwijzing zijn dat de dieven dit vaker hebben gedaan.

Garagebedrijf kan met opgelaste strip diefstal katalysator bemoeilijken (Foto: RTV Oost)

Het afgelopen jaar zijn in Nederland meer dan 1.400 katalysatordiefstallen geregistreerd. Dat is goed voor een schadebedrag van 3,2 miljoen euro. Vaak is sprake van een internationale bende die in wisselende samenstelling opereert en gaan de gestolen goederen de grens over. Mogelijk is dat ook het geval bij de diefstal in Oldenzaal.

Autobedrijf Wolthuis zit met een strop van een paar duizend euro. Dat geld is nodig om de auto's weer verkoopbaar te maken. Daar moet nog een nabestelling bijkomen voor de lak van de beschadigde Ford Mustang! Ter vergelijking: de dieven krijgen hooguit 50 tot 100 euro voor het palladium in de katalysatoren.

Weet je meer over de diefstal van de katalysatoren? Heb je iets verdachts gezien op of voorafgaand aan de diefstal in het weekend van 16 augustus aan de Nijverheidsstraat en de Jaartsveldstraat in Oldenzaal? Weet je meer over de drie dieven op de bewakingsbeelden?

Tips?

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Oldenzaal een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link.