Deventer vader verdacht van ernstige mishandeling drie maanden oud zoontje

Een 40-jarige vader uit Deventer wordt ervan verdacht dat hij in 2016 zijn drie maanden oude zoontje hardhandig door elkaar schudde. Het kindje liep daardoor bloeduitstortingen op in zijn hersenen. Dit zogenoemde shakenbabysyndroom kan levensbedreigend zijn voor of ernstige hersenschade veroorzaken bij jonge kinderen.

Dat werd vanochtend duidelijk voor de rechtbank in Almelo. Daar stond de eerste zitting in de strafzaak tegen de man uit Deventer. De verdachte verscheen zonder advocaat bij zijn rechtszaak.

Volgens de man had zijn zoontje voor de ziekenhuisopname al last van uitvalverschijnselen en was hij samen met zijn partner al meermaals in het Deventer Ziekenhuis geweest. Daar kregen ze steeds te horen dat er niets aan de hand was, aldus de man.

Huilen en rare bewegingen

Op de dag dat het kindje uiteindelijk in het ziekenhuis in Groningen terecht kwam was er opnieuw sprake van uitval. "Hij ging hard huilen en rare bewegingen maken", zei de man. "Mijn vriendin zei dat hij gewoon ging slapen, maar ik was bang om hem kwijt te raken."

De man zei dat hij vervolgens een vriend belde met de vraag of die hen naar het ziekenhuis wilde brengen. "Ik sprak niet zo goed Nederlands en kon geen ambulance bellen."

'Wakker schudden'

De beschuldiging dat hij het kindje heeft mishandeld wees de man van de hand. "Ik wilde het alleen maar wakker schudden." Volgens de man gaat het nu goed met zijn zoon: "Ik breng hem elke dag naar school".

De rechtbank heeft de behandeling van de strafzaak uitgesteld tot in januari volgend jaar. De Deventenaar heeft van de rechtbank een dringend advies meegekregen om voor die tijd een advocaat te zoeken.