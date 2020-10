Oud-Normaalgitarist De Gaspiepe op de countrytour in strijd tegen ziekte van Parkinson

Het legioen van anhangers - zoals de Normaal-fans zichzelf noemen - kent hem vooral onder zijn alter ego De Gaspiepe. Maar bij de burgerlijke stand staat hij nog altijd ingeschreven als Alan Gascoigne, die vrijdagmiddag rond 16.45 uur in het radioprogramma Goeiemiddag Overijssel van RTV Oost tegenover programmamaker Marcel Spijkerman uitgebreid zijn verhaal doet.

Import-Achterhoeker

De geboren Engelsman Gascoigne, die begin deze maand 72 jaar werd, was destijds razend populair onder de fans, maar verliet Normaal toen de band een wat andere muzikale koers insloeg. Sinds enkele jaren werkt de import-Achterhoeker, die al die jaren in Lichtenvoorde is blijven wonen, echter weer regelmatig samen met Normaal-voorman Ben Jolink.

Wereldkundig

Exact een jaar geleden maakte hij bekend dat hij Parkinson heeft. Een diagnose die al in 2013 bij hem werd gesteld, maar Gascoigne bewust voor de buitenwereld verborgen had gehouden. "Omdat de mensen dan denken dat je meteen helemaal niets meer kunt. Maar zo is het niet. Muziek maken bijvoorbeeld gaat nog prima."

Waarbij hij uitlegde dat geen enkele arts hem kan vertellen hoe zijn toekomst eruit ziet. "Er zijn geen twee mensen hetzelfde met Parkinson. Je wordt niet vrolijk van zo'n diagnose, maar je doet er verder niets aan." Vandaar de keus de ziekte stil te houden en zoveel mogelijk te genieten van het leven. "Ik wil er zelf nog wel iets van maken."

Tekst gaat verder onder foto

Oud-Normaalgitarist De Gaspiepe gaat in de countrytour in de strijd tegen de ziekte van Parkinson (Foto: Koos Groenewold)

Countryliefhebber

Maakte hij met Normaal altijd rockmuziek, de muzikale voorkeur van De Gaspiepe is heel wat veelzijdiger. Vandaar zijn langgekoesterde wens om een countryalbum op te nemen. Iets wat hij overigens achttien jaar geleden al deed, samen met sessiemuzikanten die ook deel uitmaakten van Normaal, onder wie drummer Fokke de Jong en toetsenist Roel Spanjers.

Tekst gaat verder onder foto

De Gaspiepe gaat op de countrytour (foto Paul van Druten) (Foto: )

Goed doel

Aanvankelijk wilde Gascoigne de cd in de la laten liggen. Was de muziek vooral voor hemzelf bedoeld. Maar als hij dan de muziek aan anderen liet horen, kreeg hij steevast de opmerking dat het zonde was om met zulke mooie muziek helemaal niets te doen. "Toen had ik zoiets van: als ik het doe, doe ik het voor het goede doel. De bestrijding van Parkinson."

Waarop hij recent de daad bij het woord voegde. Min of meer met 'dank' aan corona. Want door het rondwarende virus waren zijn activiteiten met Bennie Jolink op een lager pitje komen te staan.

Gratis downloaden

En dus was er voor De Gaspiepe ineens ruimte in de agenda om zich op de countryactiviteiten te storten. Het negen liedjes tellende album bevat een mengelmoes van diverse countrystijlen. De cd staat sinds kort online. "Mensen mogen er gratis naar luisteren en downloaden. En als ze het leuk vinden, doneren ze maar wat aan het Parkinsonfonds."