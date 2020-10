Truckers moeten in hun eigen wagen eten: '24 uur in een klein hok zitten, dat is onmenselijk'

Gerrit Plas uit Nijverdal is vrachtwagenchauffeur. Si nds twaalf jaar rijdt hij dwars door Europa voor Leverink Transport uit Rijssen: “Hiervoor was ik planner, maar ik wilde toch weer zelf terug op de vrachtwagen.”

“Het leuke van chauffeur zijn is de vrijheid, maar nu is het wel wat saai.” Plas haalt een bord en bestek uit een kastje boven de bijrijdersstoel: “Hier heb ik de meeste ruimte om te zitten eten, met het dashboard als tafel."

Overal in Europa heeft Plas te maken met andere regels: “Zo moet je in Duitsland bij een tankstation een mondkapje op. Je moet de regels van alle landen wel goed weten, anders word je er op aangesproken.”

Woest

Pauline Scholten van trucker-restaurant Frans op den Bult in Deurningen is woest: “Dat is niet te doen voor mensen, vierentwintig uur in een klein hok zitten. Dat is onmenselijk.”

Scholten verbaast zich over de willekeur aan maatregelen: “We hebben ook een hotel, de mensen die daar te gast zijn mogen gewoon komen eten. Truckers zien die gasten in het restaurant, terwijl zij met hun zakje eten naar hun eigen vrachtwagen terug moeten.”

'Houden de economie draaiende'

De wegrestaurants in Nederland hebben gezamenlijk een brandbrief gestuurd naar minister Cora van Nieuwenhuizen, maar Scholten heeft weinig hoop: “We krijgen van elke veiligheidsregio te horen dat er geen uitzonderingen gemaakt worden voor de vrachtwagenchauffeurs. Terwijl die zorgen dat de winkels bevoorraad worden en de economie blijft draaien.”

Of ze er zelf beter van zouden worden wanneer de chauffeurs binnen zouden mogen eten? “Nee, dat maakt voor ons niet uit. Of ze nu afhalen of hier eten, dat is voor ons gewoon hetzelfde.”