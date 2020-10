Eerste avond alcoholverbod rustig verlopen in supermarkten

Een paar klanten komen iets voor achten nog snel een flesje wijn of een paar blikjes bier halen. Blij dat ze nog op tijd zijn. Maar als de klok slaat, zijn medewerkers van Spar City in het centrum van Enschede al hekwerk aan het plaatsen. De schappen met bier, wijn en sterkere drank worden ontoegankelijk gemaakt. Affiches op het hekwerk geven aan waarom de schappen zijn afgesloten.

Hekwerk voor de schappen

De Spar in Enschede wil op deze manier voorkomen dat caissières met klanten in discussie moeten over het alcoholverbod. Meer supermarkteneigenaren waren daar bang voor, zo bleek de afgelopen dagen al. Eén van de grotere ketens heeft om die reden besloten alle winkels om acht uur te sluiten, voor de veiligheid van het personeel. Maar in Enschede zijn ze daar niet zo bang voor.

Alcoholverbod bij supermarkten (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

"Wij hebben hekwerk ingekocht en dat hebben we voor de alcoholschappen geplaatst, zodat klanten er niet meer bij kunnen", zegt Rick van der Veen van Spar City in Enschede. "Vlak voor achten kwamen er nog wel wat mensen even snel alcohol halen maar na achten is er niemand meer geweest voor drank. Ook niet met vragen over drank."

Geen discussies

Hoewel het hem en het andere personeel iedere avond extra werk bezorgt, is Rick vooral ook blij dat de overheid met de nieuwe maatregelen duidelijkheid heeft geschapen. "Wat dat betreft zijn we heel blij dat wij niet die discussie aan hoeven gaan. Doordat de overheid de maatregelen duidelijk heeft gecommuniceerd, zodat de discussie niet bij de caissière komt te liggen."

Na tienen, als de winkeldeuren gesloten zijn, gaan de hekwerken weer van de schappen af en terug naar het magazijn. Want als morgenochtend de winkel weer opent, dan mag er gewoon weer alcohol worden ingeslagen.