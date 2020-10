De gemeente Oldenzaal gaat controleren wat zoal in de verpakkingscontainer wordt gegooid

Oldenzaal gaat controleren wat in de verpakkingscontainers wordt gegooid (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

De komende periode voert de gemeente Oldenzaal in samenwerking met Twente Milieu extra controles uit op de samenstelling van het verpakkingsmateriaal (plastic, blik en drankenkartons) in de containers met oranje deksel.

Regelmatig blijkt er restafval tussen het verpakkingsmateriaal te zitten. De verpakkingen kunnen dan niet meer goed worden verwerkt. Wanneer ander afval bij de verpakkingen wordt gegooid, zorgt dit ervoor dat de hele lading in de vuilniswagen ongeschikt wordt voor hergebruik en moet worden afgekeurd. Deze lading verdwijnt dan alsnog in de verbrandingsoven. Dat is niet alleen slecht voor het milieu maar is ook kostbaar, vindt de gemeente.

Boetes

Inwoners ontvangen een groene kaart bij een juiste samenstelling van de verpakkingencontainer en een oranje kaart wanneer er materiaal wordt aangetroffen dat er niet in thuishoort. Bij een oranje kaart wordt de container niet geleegd, inwoners kunnen het verkeerde afval verwijderen en de container de eerstvolgende keer opnieuw aanbieden. In het uiterste geval kunnen boetes voor het verkeerd aanbieden van afval worden uitgedeeld.

De gemeente denkt dat veel mensen onbewust verkeerde dingen in de 'oranje container' gooien, omdat ze niet weten wat er wel en wat er niet in mag. De gemeente hoopt dat de kaartenactie daar verandering in brengt. Volgens een woordvoerder van de gemeente loopt iemand mee met de wagen die de containers leegt en wordt er steekproefsgewijs gecontroleerd. Het is zelfs niet ondenkbaar dat de hele container leeg wordt gekieperd.