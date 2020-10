Klachten na corona houden zo lang aan dat Shelley (28) voorlopig stopt met haar studie

Shelley Groote Schaarsberg uit Luttenberg werd in maart ziek, nadat haar vriend terugkwam van wintersport. Hij had klachten, maar voelde zich niet heel ziek. De twee besloten dat het verstandig was om zich zoveel mogelijk aan de toen geldende maatregelen te houden. Ze gingen twee weken in quarantaine. In die periode werd Shelley ziek.

Kleuren geeft voldoening Shelley Groote Schaarsberg

Het virus is inmiddels allang uit haar lijf verdwenen, maar Shelley is zeker niet de oude. Ze heeft een heel rijtje aan klachten aan het virus overgehouden. Zo heeft ze nu hartkloppingen en oorsuizen. Energie heeft ze nauwelijks en ze kan absoluut geen prikkels verdragen. Televisie kijkt ze om die reden nauwelijks en het geluid van bijvoorbeeld een bladblazer is bijkans ondraaglijk. Zelfs appen met vrienden en familie is te veel.

Voor en na corona

Haar leven bestaat voor de Luttenbergse echt uit de periode vóór corona en de periode daarna. Voor corona stond ze volop in het leven. Ze studeerde en genoot van allerlei activiteiten daarnaast. Nu vult ze haar dagen vooral met het inkleuren van plaatjes in een kleurboek voor volwassenen.

Studiepauze

Shelley studeert gezondheidspsychologie en technologie aan de Universiteit Twente in Enschede. Ze werkte aan haar masterthesis. Ze deed daarvoor onderzoek naar vermoeidheid bij borstkankerpatiënten. De klachten die ze nu heeft zijn zo ernstig dat ze heeft besloten om vanaf volgende maand haar studie tijdelijk stop te zetten. Dan heeft ze alle tijd zich volledig bezig te houden met haar herstel. Ondanks de tegenslag blijft ze positief. Ze hoopt dat haar huidige situatie kan bijdragen aan haar onderzoek.

Eén ding staat voor haar als een paal boven water; corona is niet zomaar een griepje. Hoewel er mensen zijn die dit beweren, weet zij wel beter. "Als je ziet wat ik kon en wat ik nu kan, dan vind ik dat echt wel heftig om te horen."

Ondanks de aanhoudende klachten, blijft Shelley positief. Ze haalt haar geluk uit kleine dingen. Het kleuren van de plaatjes in het kleurboek. Het doen van haar fysio-oefeningen of het draaien van een wasje. "Ik geniet intens van de momenten dat het goed gaat." Ze hoopt wel dat er onderzoek wordt gedaan naar de schade die corona op langere termijn aanricht.

Ziek na 'onschuldige' kuch in gezicht

Ineke KleinJan werd in april positief getest op corona. Die diagnose kwam niet als een complete verrassing, want voor ze ziek werd kuchte iemand - die later corona bleek te hebben - per ongeluk in haar gezicht. "Ik had hoge koorts, druk op de borst, heel erge hoofdpijn en een naar gevoel in armen en benen. Heel anders dan een griepje."

"Ik ben vaktherapeut en daarnaast werk ik in de ouderenzorg. Ik draai nachtdiensten in een verpleeghuis', vertelt Ineke. Tijdens een van die nachtdiensten (in maart, red.) besmette een van de bewoners haar, doordat hij haar in het gezicht kuchte. Op dat moment dacht ze niet eens aan het risico op een besmetting. "We wisten helemaal niet dat er op de afdeling corona heerste. De bewoner was niet ziek. We werkten zonder extra beschermingsmiddelen. Niet nodig, want er was immers geen corona." De instelling hield zich nauwkeurig aan de toen geldende regels van het RIVM en daarbij werd gezegd dat er schaarste was aan beschermingsmiddelen.

Virus aan het werk

Twee dagen na de kuch voelde Ineke dat het virus aan het werk was in haar lichaam. Ze kreeg een raar, onbestemd gevoel in haar armen en benen. "Als het daar bij zou blijven dan is het te doen, dacht ik nog." Maar 's nachts verergerden de klachten.

"Het sloeg ineens om." De hoofdpijn werd erger en voortdurend was er dat nare gevoel in armen en benen. "Ik kreeg ook druk op de borst. Hoge koorts. Heel anders dan een griepje." Haar huisarts adviseerde haar in bed te blijven liggen. Na een dag of zeven zou het beter moeten gaan. "En hij had gelijk."

De Rijssense, die naast haar baan in de ouderenzorg ook een praktijk heeft voor beeldende therapie, werd weer actiever. Hoewel ze zich nog niet helemaal de oude voelde. Drie weken later kreeg ze een enorme terugslag. "Die was zo heftig. Ik dacht echt dat het gebeurd met me was."

Haar man en dochter bleken ook besmet. "Zij hadden milde klachten. Na een dag koorts, hoofdpijn en ook dat rare gevoel in armen en benen waren ze er vanaf. Mijn zoon heeft nergens last van gehad."

Na half jaar niet klachtenvrij

Een half jaar later heeft Ineke KleinJan nog steeds te maken met de nasleep van het virus. "Het gaat steeds beter, maar ik ben er niet vanaf. Ik werk bijvoorbeeld op therapeutische basis af en toe een paar uur per week in de nachtdienst. Hooguit twee tot drie uurtjes. Na één van die diensten kreeg ik thuis heel erg last van mijn hart. Ik werd er bijna onwel van. Ja, daar schrok ik enorm van. Die paar uurtjes werken waren waarschijnlijk toch te veel geweest, terwijl het een rustige dienst was geweest."

De Rijssense wil de verhalen liever niet meer horen van mensen die zeggen: 'Ach het is maar een griepje'. "Die mensen weten niet waar ze het over hebben. Ja, het kan heel licht zijn. Kijk maar naar mijn man en mijn dochter. Maar als je ziet wat het met kwetsbare ouderen kan doen en hoe het bij mij zelf heeft huisgehouden. Nee, dit is echt niet zomaar een griepje. Laten we ons aan de regels houden. Het raakt me dat mensen daar laks mee omgaan of aan complottheorieën denken."

Mondkapjes kunnen helpen

Inmiddels bevindt Nederland zich volop in de tweede besmettingsgolf. Met een gedeeltelijke lockdown wil het kabinet het virus terugdringen. Een van de maatregelen is het dragen van een mondkapje. Een maatregel die Ineke van harte ondersteunt. "Ik ben voor het gebruik mondkapjes, mits deze op de juiste manier gebruikt en ingezet worden. Als ik die preventief had gedragen tijdens mijn nachtdienst in maart, dan weet ik bijna zeker dat ik niet zo ziek was geworden."

Ik vertrouw er op dat het goed met me komt Ineke KleinJan

Ondanks de tijd die is verstreken, is Ineke bang om opnieuw besmet te raken en weer ziek te worden. "Hopelijk krijg ik dan een mildere vorm." Het is bij haar vooral de angst voor het onbekende. "Dat je niet weet wat er aan de hand is in je lichaam. Ik ben ook bang dat de ziekte bij mij chronisch kan worden. Dat ik last houd van klachten."

Toch wanhoopt ze niet. "Dat komt door mijn geloof in God, de liefde van mijn gezin en het begrip van de mensen om mij heen en op het werk. Ik vertrouw er op dat het goed met me komt, maar corona is hoe dan ook onderdeel van mijn leven geworden."