ZGT waarschuwt: "Wij gaan richting het maximum wat de zorg aan kan"

De zorg voor coronapatiƫnten drukt zwaar op de zorg in ziekenhuis ZGT. Het ziekenhuis, met vestigingen in Hengelo en Almelo, verwacht dat de reguliere zorg volgende week afgeschaald wordt. Ook het aantal operaties wordt dan teruggeschroefd.

ZGT kondigde gisteravond een opnamestop af. Die stop is nog steeds van kracht. "Vier tot zes keer per dag bekijken we of de opnamestop eraf kan", zegt Wilfred Dijkstra, crisiscoördinator van ZGT. "Op dit moment kan dat nog niet. Maar het is een momentopname, dus over een uur kan de stop eraf zijn. En anders wordt het morgen."

Niet álle zorg stopgezet

Dijkstra wil benadrukken dat niet álle zorg in de twee Twentse ziekenhuizen is stopgezet. "De opnamestop behelst dat wij geen beschikbare bedden meer hebben in ons ziekenhuis. Maar de reguliere zorg op de spoedeisende hulp, maar ook bijvoorbeeld het verloskundigcentrum en alle oncologische zorg gaan gewoon door."

"De spoedopvang zullen we te allen tijden doen", zegt Dijkstra. "De patiënten worden gezien, gediagnostiseerd en behandeld. Mocht na dat traject blijken dat de patiënt opgenomen moet worden in het ziekenhuis, dan zullen we zorgen voor overplaatsing naar een naburig ziekenhuis."

Dat maakt dat wij medio volgende week af moeten gaan schalen met de reguliere zorg ZGT

Zorg wordt afgeschaald

Het ziekenhuis zegt wel aan het maximum te zitten met de reguliere zorg, in combinatie met de coronazorg. "Dat maakt dat wij medio volgende week af moeten gaan schalen met de reguliere zorg. Dat kan dus impliceren dat vanaf volgende week het OK-programma gereduceerd wordt, mogelijk met twintig procent. Dat houdt in dat patiënten van ons persoonlijk een bericht krijgen of een operatie wel of niet door kan gaan."

ZGT heeft op dit moment drie afdelingen die specifiek zijn ingericht voor coronapatiënten.