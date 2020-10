Oud-Enschedeër Danny de Vries wordt burgemeester in Oudewater

Danny de Vries is door de Utrechtse gemeente Oudewater voorgedragen als nieuwe burgemeester. De Vries komt oorspronkelijk uit Enschede en werkte in het verleden voor RTV Oost.

De Vries (46) is in Oudewater de opvolger van Pieter Verhoeve, die vorig jaar burgemeester van Gouda werd. Voor De Vries wordt het zijn eerste klus als burgemeester. De gemeente Oudewater heeft ruim 10.000 inwoners.

Als communicatiedeskundige is De Vries gespecialiseerd in reputatie, strategie en lobby, zo meldt de gemeente. Hij studeerde af aan de Universiteit Twente in risico- en crisiscommunicatie. Sinds 2005 is hij directeur van bureau Albers De Vries en vanaf 2015 tevens directeur van de Twentse Ambassades.

Vuurwerkramp

Hij was daarvoor jarenlang actief als journalist, onder meer bij RTV Oost. De beelden die hij maakte van de vuurwerkramp in Enschede gingen de hele wereld over. Toen het op zaterdagmiddag 13 mei 2000 zo verschrikkelijk mis ging, was hij toevallig aan het werk in de buurt van Roombeek mét een camera.

De Vries werd in 2018 politiek actief, als lid van de wijkraad Katendrecht - Wilhelminapier in Rotterdam. In zijn vrije tijd zet hij zich in voor diverse organisaties. Zo is hij onder meer actief als voorzitter van ondernemersclub 010 en verzorgt hij de communicatie namens Pride Amsterdam. De Vries is lid van het CDA.

De installatie en beëdiging van Danny de Vries zal naar verwachting half november 2020 plaatsvinden. Tot de installatie blijft Wim Groeneweg de taken waarnemen. In totaal reageerden 45 kandidaten op de vacature van burgemeester in Oudewater.