Caroline van der Plas uit Deventer gekozen tot lijsttrekker nieuwe partij BoerBurgerBeweging

"We zien onszelf als de lokale partij in de landelijke politiek en zo'n partij is hard nodig", meent Van der Plas. De titel van het verkiezingsprogramma van BBB is ‘Gezond verstand, voor een gezond platteland'.

De kandidaten van BBB (Foto: RTV Oost)

"Zorgen over leefbaarheid"

BBB maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid op het platteland. "Het platteland wordt door Den Haag gezien als een plek waar zonneparken, industrieterreinen, distributiecentra en datacentra kunnen worden neergezet. Groen wordt ingeruild voor grijs. Dat moet stoppen", vindt Van der Plas.

"Boeren worden nu massaal uitgekocht, omdat andere partijen willen bouwen. Intussen wordt de burger voorgehouden dat dit gebeurt om de natuur te herstellen", aldus Van der Plas.

"Ze worden gewoon voor de gek gehouden. Als de boeren en tuinders verdwijnen, heeft dit zeer grote gevolgen voor ons platteland zoals wij dat nu kennen. Werkgelegenheid verdwijnt, jongeren trekken weg en dorpen lopen leeg. Het landschaps- en natuurbeheer zal flink onder druk komen te staan als er geen boeren en tuinders meer zijn, die helpen ons landschap te behouden. Wie wil straks nog wonen op een platteland dat is volgebouwd met zonneparken en industrieterreinen?"

Overijsselse kandidaten

BBB wil de stem van het platteland laten horen in Den Haag. Daarvoor heeft de partij 18 kandidaten uit diverse delen van het land gevonden. Uit Overijssel staat naast Caroline van der Plas ook varkenshouder Erik Stegink van Piggy's Palace uit Bathmen en voormalig pluimveehouder Jan Brok uit Enter op de lijst. Ook Wim Groot Koerkamp, boerenzoon en eigenaar van een communicatiebureau uit Olst en Dario Prinsen, nu lid van de politieke partij Groep DJW uit Haaksbergen, hebben een plek op de kandidatenlijst van BBB.

Tekst gaat verder onder de foto

Bestuurslid Jan Brok van de BoerBurgerBeweging (Foto: boerburgerbeweging.nl)

Van de 18 kandidaten zijn er zes boer. "Het is een mooie mix", zegt Van der Plas. "We hebben mensen die met de poten in de klei staan en mensen met gezond verstand. De een heeft wel politieke ervaring, de ander niet. We richten ons niet alleen op boeren, maar op alle miljoenen mensen die in de regio’s wonen en zich ook zorgen maken over de leefbaarheid in hun regio."