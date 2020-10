Sneller en makkelijker testen op corona: "Testbeleid in Overijssel gaat flink veranderen"

Na weken van krapte en lange wachttijden kan de GGD in Twente de komende tijd flink opschalen. Afgelopen dinsdag werd een nieuwe testlocatie in Oldenzaal geopend en op korte termijn start een samenwerking met een groep huisartsen in Bentelo.

De GGD Twente kan momenteel ruim 1.200 mensen per dag testen. Dat aantal moet begin januari opgelopen zijn tot 3.600 testen op een dag.

Fors opschalen

"We zijn in Twente fors aan het opschalen, omdat ons streven is dat mensen heel snel getest kunnen worden", zegt Samantha Dinsbach, directeur publieke gezondheid bij de GGD Twente. "Aan de andere kant zien we dat er nieuwe testen worden gevalideerd door het RIVM. De sneltesten zijn daarmee in opkomst."

Dinsbach: "Ik verwacht dat het hele testlandschap ontzettend gaat veranderen. Daarin zullen de sneltesten ook breder beschikbaar zijn voor mensen."

Wachtlijsten slinken

De wachtlijsten voor het doen van een coronatest in Twente slinken inmiddels. "Op dit moment gaat dat al iets beter, maar we hebben nog wel even wat tijd nodig", zegt Dinsbach. "Het liefste willen we mensen natuurlijk binnen 24 uur kunnen testen."

Opschaling is daarom ook noodzakelijk, stelt de gezondheidsdirecteur. "Huisartsen in Dinkelland testen voor ons en binnenkort gaan ook huisartsen in Bentelo voor ons testen. Dat helpt ons ontzettend, omdat we daarmee de testen dichter bij de mensen brengen en ook makkelijker kunnen opschalen. Daar zijn we heel blij mee."

Eerste sneltesten goedgekeurd

Afgelopen week werden de eerste twee coronasneltesten goedgekeurd door het RIVM. De sneltesten hebben een kwartier nodig om te vertellen of iemand besmet is met het coronavirus. "We zijn aan het afwachten op de regels hoe we daar het beste gebruik van kunnen maken", zegt Dinsbach daarover.

De bedoeling was dat het Twentse bedrijf Medlon ook coronatests zou gaan uitvoeren voor de GGD, maar tot concrete afspraken tussen beide partijen hebben de gesprekken nog niet geleid.

Commerciële coronatests

Op steeds meer plekken in de provincie worden ook commerciële coronatests aangeboden, onder meer door het bedrijf Hestia in Losser. Maar, waarschuwt de GGD, zo'n commerciële coronatest is niet betrouwbaar als deze (nog) niet is goedgekeurd door het RIVM.

In de officiële GGD-teststraten wordt gebruik gemaakt van de PCR-test, die aantoont of je op dat moment het coronavirus onder de leden hebt.