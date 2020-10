Supermarktmedewerker in Tubbergen uitgescholden vanwege coronamaatregelen

Plus in Tubbergen (Foto: Gina van Elburg)

Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt en het zal, helaas, ook niet de laatste keer zijn. Een supermarktmedewerker in Tubbergen is gisteren racistisch bejegend omdat een klant het niet eens was met de coronamaatregelen in de winkel.

In supermarkten en andere winkels is het vanwege de coronamaatregelen verplicht om een mandje of een winkelwagen mee te nemen, zodat winkels precies weten hoeveel klanten er binnen zijn. De klant in Tubbergen was het daar overduidelijk niet mee eens, zo schrijft ondernemer Niké Pleijhuis op Facebook.

'Onacceptabel'

"Na een heel relaas met scheldwoorden kwam er helaas een opmerking als: ‘ga terug naar je eigen land’ uit de mond van een klant, die het niet eens was met de regel dat een winkelwagen verplicht is."

Pleijhuis vindt het onacceptabel dat dit gebeurt. "Laat duidelijk zijn dat wij nooit accepteren dat onze medewerkers uitgescholden of racistisch behandeld worden."

'Mogen niet afwijken'

"U mag het gerust niet eens zijn met de regels, maar bedenk u wel dat wij alleen maar de uitvoerende partij zijn. Wij vinden het ook helemaal niet leuk politieagent te moeten spelen. Wij begrijpen ook heel goed dat er situaties zijn dat deze regels heel vervelend of irritant zijn... soms zelfs slecht voor uw gezondheid. Maar wij kunnen en mogen niet afwijken van de door de overheid gestelde regels."

Pleijhuis schrijft ook dat ze heeft getwijfeld of ze het bericht op Facebook moest plaatsen. "Moet je dit soort mensen het genoegen of de aandacht geven om dit bericht te plaatsen? Misschien niet.... Maar dit kan toch echt niet?"

Niet eerste keer

In maart ging het ook al mis in dezelfde supermarkt in Tubbergen, toen er voor het eerst coronamaatregelen genomen werden. Klanten werden onfatsoenlijk en scholden supermarktpersoneel uit, bijvoorbeeld omdat ze het verplichte winkelwagentje niet wilden gebruiken.