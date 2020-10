Meisje uit Haaksbergen werd op Curaçao ontvoerd, beroofd, aangerand en van de rotsen in zee gegooid

Vandaag staan op Curaçao een man en een vrouw terecht die ervan verdacht worden op 25 augustus vorig jaar een toen 17-jarige Haaksbergse te hebben ontvoerd, beroofd, aangerand en als dood van de rotsen in zee te hebben gegooid. Het meisje overleefde die nacht als een wonder door zich in het water schuil te houden onder een uitstekende rots.

Het meisje raakte gewond, maar wist uiteindelijk zwemmend een strand te vinden, waar ze door een vrouw werd gevonden die haar naar de politie bracht. Die verspreidde beveiligingsbeelden van de diverse pogingen van de daders om Sara geld te laten pinnen, voordat zij na uren rondgereden te zijn over het eiland in zee werd gegooid.

De 30-jarige Shelomi P. en de 34-jarige vrouwelijke buschauffeur Azanahil M. meldden zich 4 oktober vorig jaar zelf op het politiebureau. Beiden bekennen hun betrokkenheid bij de misdaden, maar tijdens een regiezitting in januari van dit jaar trekt P. een deel van zijn verklaring weer in.

Regiezitting

Rechter Hans de Doelder, als hoofleraar strafrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit en aan de Universiteit van Curaçao, behandelt de zaak. Hij is ook verbonden aan het Gemeenschappelijk Hof in Willemstad en een zwaargewicht op Curaçao, medeverantwoordelijk voor de publicatie van het Curaçaose wetboek van Strafrecht.

Tijdens de regiezitting in januari van dit jaar vraagt het slachtoffer, die er met haar moeder bij is, zich hardop in de rechtszaal af ‘hoe mensen in staat zijn zulke dingen te kunnen doen’. Rechter De Doelder reageert daarop met de opmerking dat op die vraag een psychologisch rapport antwoord moet geven. “U zult het met me eens zijn als ik zeg dat dit niet bepaald alledaagse handelingen zijn.”

Juridisch foefje

Ze mag ook haar verhaal doen. Anders dan Nederland kent Curaçao geen losstaand spreekrecht tijdens de rechtszaak. De Haaksbergse moet een juridisch foefje uithalen om toch te mogen spreken. Ze eist via haar advocaat op Curaçao, Mathieu van den Berg, schadevergoeding en dat mag ze op verzoek toelichten.

Dat het dan niet over de schadevergoeding gaat, staat de rechter toe. “Want het gaat haar niet om het geld, ze wil de daders confronteren met het leed dat zij haar hebben aangedaan”, zegt haar advocaat.

Aparte behandeling

Vandaag is de Haaksbergse er weer bij, met haar vader dit keer. De kans dat ze voor een tweede keer mag spreken is klein. “Dat wordt in de regel tijdens het strafproces maar één keer toegestaan”, zegt Van den Berg.

De behandeling van de twee verdachten gaat apart gebeuren. Eerst is Shelomi P. aan de beurt, daarna Azanahil M. Ze hebben beiden een eigen, toegewezen advocaat. “De gescheiden behandeling is meestal een indicatie dat de verklaringen van de twee niet met elkaar overeenkomen", zegt de advocaat van de Haaksbergse. "Ik heb hoop dat de man nu wel alles opbiecht, zodat duidelijk wordt dat de vrouw leiding gaf aan de verschrikkelijke gebeurtenissen die dag. Zij was de regisseur en verdient meer straf.”