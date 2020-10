Kamers in hotel Staphorst voor mensen die zelf niet in quarantaine kunnen

Hotel Waanders in Staphorst stelt kamers beschikbaar aan mensen die in quarantaine moeten, maar hier zelf niet voor kunnen zorgen. Het gaat dan niet om mensen die zelf besmet zijn met het virus, maar om bijvoorbeeld mensen die minder zelfredzaam zijn, arbeidsmigranten, toeristen of huisgenoten van mensen die wél een besmetting hebben opgelopen.

Het hotel heeft per direct zes tweepersoonskamers beschikbaar en verzorgt de maaltijden voor deze mensen. Indien personen die gebruik maken van de quarantainelocatie toch besmet blijken te zijn met het coronavirus, worden zij naar een andere locatie verplaatst.



De beschikbare kamers hebben hun deuren aan de buitenkant van het hotel, hierdoor komen quarantainegasten niet in aanraking met andere hotelgasten. Een verpleegkundige is er in het hotel niet.

Zoektocht

De veiligheidsregio ging op zoek naar een geschikte quarantainelocatie nadat er een aantal ervaringen was met een moeizame zoektocht naar een dergelijke locatie. De wens ontstond om een locatie te hebben binnen de regio, waar in geval van nood een beroep op kan worden gedaan.



Hotel Waanders is volgens de veiligheidsregio ideaal, omdat het centraal gelegen is en de juiste faciliteiten heeft. Eigenaar Henk Breukelaar: “We willen als hotel graag laten zien dat we een deel van de oplossing kunnen zijn. Een veilige haven voor gasten die hier niet zelf voor kunnen zorgen. Onze kamers zijn daarom ook per direct beschikbaar tot ten minste eind december 2020.”