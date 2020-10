Alle fijnsparren op Landgoed Noetselerberg worden gekapt

Het is een treurig gezicht. De kale vlaktes met omgehakte boomstammen. Hier stonden tot voorkort honderden fijnsparren. Ze zijn allemaal in een korte periode geveld. Bea Claessens is bosbeheerder op het landgoed en legt uit hoe het kan. "Twee jaar geleden was er een vreselijke storm in januari, waardoor veel van de fijnsparren al aangetast waren."

Letterzetter

"Daarna kwam de bastkever, de Letterzetter. Die vreet gangen onder de barst door, waardoor de sapstromen onderbroken worden. Gezonde bomen maken dan gewoon hars aan en overleven deze aanval. Maar de fijnspar heeft het niet gered, mede door de enorm droge jaren. Dat was de finale klap."

Het gebeurt niet alleen hier. "In Duitsland overleeft de fijnspar het op dit moment ook niet. Dat betekent dat het hout nog maar de helft oplevert van wat het voorheen opbracht."

De enkele fijnspar die er nog staat, heeft zijn bast al los gelaten. "Bovenin de boom hangen extreem veel kegels. Zo hoopt de boom toch nog nageslacht te kunnen voortbrengen. Maar ook deze boom gaat het niet meer redden."

Claessens probeert ervoor te zorgen dat het bos verjongt en biodiversiteit een kans krijgt om te verbeteren:

Niet alleen de fijnspar reageert heftig op de droogte. "De beuken lieten in de hete weken in augustus massaal hun bladeren vallen. En ook lieten bomen letterlijk dikke takken vallen. Dit hebben wij nog nooit eerder gezien. Het is een manier voor de beuken en eiken om de droogte te overleven. Ook hier moeten we soms ingrijpen."

Boze bezoekers

Veel mensen begrijpen de kap niet. "Normaal dunnen we in de vakken en zorgen we ervoor dat er natuurlijke verjonging plaats vindt op de kale plekken. Wij vinden het belangrijk dat er oude bomen blijven staan, want dat verhoogt de biodiversiteit. Maar hier is er geen andere optie."

Om mensen goed te informeren heeft Claessens op meerdere plekken in het bos brieven opgehangen met een uitleg waarom er is gekapt. "Mensen denken dat we hier een hotel willen neerzetten of dat we rijk willen worden van de bomen. Maar dat is allemaal echt niet waar."

Gelukkig piepen er al jonge dennen omhoog, die nu de kans krijgen om zich hier te verstevigen. "We zullen er ook voor zorgen dat er meer variatie ontstaat, zodat het nieuwe bos een plek is voor veel verschillende dieren en insecten."