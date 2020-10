Corona zet streep door oudejaarstraditie in Kop van Overijssel

Een traditie in de Kop van Overijssel is voorlopig in de ijskast gezet. De gemeente Steenwijkerland geeft vanwege de coronamaatregelen geen toestemming voor de plaatsing van oudejaarshuisjes in Vollenhove, Sint Jansklooster en Blokzijl.

Dat is een streep door de rekening van honderden jongeren die het hele jaar uitkijken naar deze bijzondere traditie, vaak een hoogtepunt in het jaar. Burgmeester Rob Bats van Steenwijkerland: "De meest belemmerende coronamaatregel is dat in de oudejaarshuisjes een afstand van anderhalve meter tussen de aanwezigen moet worden aangehouden. Dit houdt in dat er maar een paar personen in een huisje aanwezig mogen zijn."

Verantwoordelijkheid

De bedoeling van de oudejaarshuisjes wordt hiermee onderuitgehaald, namelijk het gezellig bij elkaar zitten en feestvieren. "Daarbij zijn we als college van mening dat de verantwoordelijkheid voor het naleven van de anderhalve meter afstand niet bij de organisatoren van de oudejaarshuisjes kan worden gelegd", zegt Bats.

"We kunnen van hen niet verwachten dat zij continu toezicht houden op het naleven daarvan." De gemeente heeft daarom besloten om het plaatsen van oudejaarshuisjes dit jaar niet toe te staan.

Gedoogbeleid

De gemeente Steenwijkerland schippert al jaren tussen gedogen en handhaven van de 'huisjes'. De keten, compleet met wc’s en tapinstallaties, mogen er staan, hoewel volgens de regels illegaal, maar de brandveiligheid en andere zaken worden streng gecontroleerd. Zo gaat het al jaren. De jeugd lapt samen om een keet te bouwen en bij de deur hangt een pot voor als je wil bijdragen.

Vroeger, toen Vollenhove en Blokzijl nog havensteden waren, vierden de vissers oud en nieuw op hun boot. Toen de Zuiderzee een meer werd, betrokken jongeren leegstaande panden om samen te komen rondom de jaarwisseling en sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw bouwen ze hun eigen tijdelijke kroeg.

'Volgend jaar hopelijk als vanouds'

De traditie verspreidde zich over de Kop van Overijssel en is nu cultureel erfgoed van deze regio. Vriendengroepen trekken zich vóór kerstmis al terug om in hun keet te zitten. Dit duurt tot na de jaarwisseling. Soms zijn de bezoekers al in de dertig en komen ze vanuit het hele land terug om de keetweken mee te maken.

Burgemeester Bats vertrouwt erop dat de organisaties van de oudejaarshuisjes meewerken en niet illegaal hun kroegen neerzetten en daarmee hun gezondheid en die van anderen in gevaar brengen. "Laten we hopen dat de oudejaarshuisjes volgend jaar, zoals vanouds, weer geplaatst kunnen worden", aldus de burgemeester.