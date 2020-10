Gasten Twentse 'coronabruiloft' niet vervolgd voor belemmeren onderzoek GGD

Het besmettingscluster dook een paar weken geleden op. Volgens de GGD Twente zijn op de bruiloft dertig personen besmet geraakt met het coronavirus. De gezondheidsdienst sprak eerder al van 'een groot cluster'.

Toch was het niet eenvoudig om alle besmettingen te linken aan het Twentse bruiloftsfeest dat halverwege september plaatshad. Medewerkers van de GGD die het bron- en contactonderzoek verrichtten, kregen volgens de veiligheidsregio te maken met personen die in alle toonaarden ontkenden op het feest te zijn geweest.

Geen boa's

De bruiloftsgasten vervolgen voor het belemmeren van het bron- en contactonderzoek is echter een stuk lastiger. Het Openbaar Ministerie laat in een reactie weten dat er geen aangifte of andere bewijslasten zijn ingediend tegen de overtreders.

"Er waren op het moment van de overtreding geen boa's of andere handhavers aanwezig en er is dus ook geen proces-verbaal opgemaakt", reageert Sander Schelberg namens de Veiligheidsregio Twente.

Er is geen proces-verbaal opgemaakt Veiligheidsregio Twente

Pand dichtgetimmerd

Vervolging is daardoor lastig, ook omdat de eerste besmettingen pas een week na de bruiloft opdoken. Bovendien is het de vraag of het overtreden van het bron- en contactonderzoek van de GGD ook daadwerkelijk strafbaar is.

Eerder deze week timmerde de veiligheidsregio een pand op een industrieterrein in Hengelo dicht. In het pand was een illegaal feest gaande. Een dag daarvoor was er al een waarschuwing uitgedeeld, aldus Schelberg.

'Uur van de waarheid'

De burgemeester van Hengelo, die tevens plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio is, hekelt dat er mensen zijn die de coronamaatregelen overtreden. "Het coronavirus is heel dichtbij gekomen, het is het uur van de waarheid voor Twente", zei hij.

De supermarkten mogen 's avonds na 20.00 uur geen alcohol meer verkopen. Op de vraag of de veiligheidsregio daar extra op gaat handhaven, zegt Schelberg het volgende: