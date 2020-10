Boze bewoners 'probleemkanaal' vegen vloer aan met provincie: "Neem je verantwoordelijkheid!"

Omwonenden van het 'probleemkanaal' Almelo-De Haandrik hebben vanmiddag van zich laten horen in een overleg over de schaderegeling van hun verzakte woningen. De bewoners vielen het provinciebestuur meermaals aan en hekelden de, volgens hen, gebrekkige communicatie. "Wanneer neemt de provincie haar verantwoordelijkheid?"

Over de schaderegeling voor ruim 230 van de 350 gedupeerde bewoners van woningen langs het kanaal Almelo-De Haandrik wordt al maanden gesproken. Er ligt nu een conceptvoorstel, waar de Statenleden vandaag over vergaderen.

De bedoeling was dat het compensatievoorstel al voor de zomer, begin juli, klaar zou zijn. Dat lukte niet en vier maanden later zitten veel kanaalbewoners nog steeds in onzekerheid. "Wanneer gaat de provincie nou eindelijk eens besluiten nemen", vroegen Hans Foekema en zijn vrouw aan het provinciebestuur.

Niet in aanmerking

Het stel kocht anderhalf jaar geleden een woning langs het kanaal in Vroomshoop. Toen ze de vloer in hun woning wilden vervangen, bleek de grond met ruim tien centimeter te zijn verzakt. Maar het echtpaar komt in de huidige concept-schaderegeling niet voor een compensatie in aanmerking, omdat ze de woning na 1 januari 2019 hebben gekocht.

"De makelaar die ons het huis heeft verkocht, heeft pas op 23 april 2019 een bericht ontvangen van de provincie. Wij hebben het huis gekocht in februari 2019", zegt Foekema.

"Iedere keer wordt er weer wat anders bedacht door de provincie. Ook opperen jullie dat mensen een huis hebben gekocht en nu misbruik willen maken van deze schaderegeling. Alsof wij de provincie willen beduvelen. Maar wie koopt er nu een woning met het volle verstand dat het een bouwval is?".

Wie koopt er nu een woning met het volle verstand dat het een bouwval is? Familie Foekema

Kritiek op provinciebestuur

Foekema veegde de vloer aan met gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor het 'kanaaldossier'. "Heer Boerman, u heeft geen last van een verzakte woning. Om te kunnen voelen wat wij meemaken, moet u eens een keer gaan wonen in de huizen die erg beschadigd zijn, misschien dringt het dan bij u door."

Ook andere bewoners van het Twentse kanaal uitten forse kritiek op de provincie. Henk Snippe moest een luifel tussen de twee woningen die hij bezit verwijderen. Maar toen er schade ontstond aan zijn woningen, gaf de provincie volgens Snippe niet thuis.

"Hoezo, de provincie is niet aansprakelijk voor de schade? Zij zijn toch de opdrachtgever aan de aannemer en ik niet? Dit geeft maar weer eens aan hoe de provincie om gaat met de getroffen mensen. De provincie moet de waarheid eens een keer laten zegevieren."

'Net als Groningen en Belastingdienst'

Kanaalbewoonster Laurien Schonewille vergeleek de gang van zaken door de provincie Overijssel met de problematiek rondom de verzakte woningen in Groningen en de problemen bij de Belastingdienst. "Dit is weer een voorbeeld van een overheidsdienst die niet functioneert", zei ze.

Reactie provincie

Gedeputeerde Bert Boerman reageerde op alle kritiek. "We kunnen wel concluderen dat in het proces niet alles goed is gegaan."

Over de situatie van Henk Snippe, zei Boerman: "De opdracht is inderdaad door de provincie gegeven. Dat betekent dat ook wij daarin de verantwoordelijkheid zullen nemen."