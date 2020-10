Rechtbank verlengt tbs van man die Sharmila Kanhai uit Hengelo ombracht

De man doodde zijn vriendin in de nacht van 23 januari 2014. Beiden hadden drugs gebruikt en de toen 30-jarige schakelde pas veel later de politie in. Hij werd uiteindelijk in hoger beroep tot een gevangenisstraf van vier jaar en tbs met dwangverpleging veroordeeld.

De nu 35-jarige man zit inmiddels al enkele jaren in een tbs-kliniek in Nijmegen. De kliniek gaf twee weken geleden aan tevreden te zijn over zijn behandeling, maar stelt dat die nog niet klaar is. De man was het eens met het advies van de kliniek.