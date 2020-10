Go Ahead Eagles mist Brouwers tegen FC Eindhoven

Mael Corboz, die in de laatste wedstrijden de aanvallende middenvelder was bij Go Ahead Eagles, komt op de plek van Brouwers te spelen. Trainer Kees van Wonderen wil nog niet prijsgeven wie er morgen op tien gaat spelen.

"Fitheid zit wel goed"

Voor Go Ahead Eagles wordt het morgen de derde wedstrijd in acht dagen, maar dat lijkt fysiek geen enkel probleem te zijn. "We zijn goed uit de wedstrijd tegen De Graafschap gekomen, ook qua fitheid", constateert Van Wonderen tevreden. "In de tweede helft wisten we toch het spel naar ons toe te trekken, hoewel wij in het weekend nog een wedstrijd hadden gespeeld en De Graafschap juist vrij was. Dat geeft aan dat het met de fitheid wel goed zit."

Mulenga debuteert in selectie

Jacob Mulenga zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie. De 36-jarige aanvaller uit Zambia is sinds enkele dagen speelgerechtigd. Antoine Rabillard en Martijn Berden zijn door blessures nog niet inzetbaar.

Radio

Het duel in De Adelaarshorst begint zaterdag om 16.30 uur enin De Oosttribune op Radio Oost wordt live verslag gedaan.