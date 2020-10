Ziekenhuis MST opent derde corona-afdeling, opnamestop bij ZGT nog van kracht

Medisch Spectrum Twente (MST) heeft een derde corona-afdeling geopend. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis in Enschede loopt al anderhalve week harder op dan vooraf op was gerekend. Bij ziekenhuis ZGT is de opnamestop voor niet-coronapatiënten vrijdagmiddag nog steeds van kracht.

Donderdag werden 299 mensen in Twente positief getest op het coronavirus. Ruim één op de acht geteste personen heeft het virus nu ook daadwerkelijk onder de leden.

Aantal ziekenopnames

Het aantal ziekenhuisopnames van mensen uit Twente die besmet zijn met het virus, neemt de laatste dagen toe met twee tot drie per dag. Dat blijkt uit cijfers van het coronadashboard van het RIVM.

Bestuursvoorzitter Sophia de Rooij van MST gaf afgelopen dinsdag al aan 'hard op weg te zijn' naar een derde corona-afdeling. Nog geen halve week later is die extra afdeling dus al een feit. Het aantal coronapatiënten in het Enschedese ziekenhuis stijgt veel harder van verwacht.

Opnamestop bij ZGT

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), met vestigingen in Almelo en Hengelo, kondigde woensdagavond een opnamestop aan voor niet-coronapatiënten. De verwachting was dat die opnamestop vrijdagochtend weer zou worden opgeheven, maar dat is vrijdagmiddag nog niet het geval. "Het is lastig te zeggen wanneer de opnamestop er weer af gaat. Dat monitoren we meerdere keren per dag", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis.

ZGT heeft alleen een corona-afdeling in Almelo. Beide Twentse ziekenhuizen zien dat het aantal coronapatiënten hard toeneemt. MST en ZGT verwachten daardoor volgende week twintig procent van de reguliere zorg af te moeten schalen. Ook worden operaties geschrapt.

Reguliere zorg afschalen

ZGT en MST waarschuwen dat ze spoedig aan hun plafond komen. Nog meer covid-19-patiënten, betekent nog meer afschaling van andere zorg. Met de huidige stijgende lijn verwacht Sophia de Rooij dat ziekenhuis MST het eind november niet meer kan bolwerken. In het slechtste scenario zou dan 85 procent van de reguliere zorg afgeschaald worden.

Ook ZGT houdt er rekening mee dat de zorg voor niet-coronapatiënten verder moet worden afgeschaald, als het aantal ziekenhuisopnames met covid-19-patiënten zo sterk blijft toenemen.