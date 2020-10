Justitie eist 12 jaar gevangenisstraf tegen tweetal dat Haaksbergse op Curaçao ontvoerde

Zelf zeggen de verdachten, een 30-jarige man en een 34-jarige vrouw, dat ze er niets mee te maken te hebben en de vrouw alleen hebben beroofd. De officier van justitie op Curaçao denkt daar heel anders over. Tegen beiden werd een gevangenisstraf van 12 jaar geëist voor beroving, ontvoering, aanranding en het in zee gooien van het toen 17-jarige slachtoffer.

Correspondent Dick Drayer volgde de rechtszaak en zag een hevig geëmotioneerde vrouw, die samen met haar vader in de zaal zat. "Als alleen je pinpas was gestolen om geld vanaf te halen, was je niet drie keer heen en weer naar Curaçao gereisd om de zitting bij te wonen", had de advocaat van de vrouw voorafgaand aan de zitting tegen hem gezegd. Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling waren al voorbereidende zittingen geweest.

'Door een hel'

"Er moet toch echt wel iets meer aan de hand zijn", denkt Drayer. "Als je de emotie ziet in de rechtszaal moet ze door een hel zijn gegaan. En vandaag gaat ze eigenlijk opnieuw door een hel. Terwijl de verdachten er bewegingsloos bij zitten."

Volgens Drayer leek de strafzaak vooraf' 'een kat in het bakkie.' "Ze bekenden beiden, maar in januari trok de man zijn verklaring weer in. Om een dag later ook daar weer op terug te komen en alles te bekennen. Hij vertelde toen tot in detail hoe alles was gegaan. Tot ieders verbazing heeft de man die verklaring tijdens de zitting weer ingetrokken", hoorde Drayer in de rechtszaal.

Voor dood in zee

He incident speelde zich af op 25 augustus vorig jaar. De Haaksbergse werd ontvoerd, beroofd, aangerand en daarna voor dood in zee gegooid. Ze raakte gewond, maar wist zich schuil te houden onder een uitstekende rots. Daarna bereikte ze zwemmend de kant waar ze door een vrouw werd gevonden, die haar naar de politie bracht. De twee verdachten meldden zich op 4 oktober zelf bij de politie.

Tijdens de behadeling van de strafzaak bekende de man de beroving, zegt Drayer. "Het slachtoffer zou drugs hebben willen kopen bij hem en hij heeft haar vervolgens beroofd van haar pinpas waar hij geld mee heeft gepind. Maar verder, zeggen beiden, is er helemaal niets gebeurd. Ze zouden niet weten waarom ze terechtstaan."

De uitspraak tegen de twee verdachten is over drie weken, op vrijdag 6 november. Het is niet bekend of het slachtoffer ook dan naar Curaçao afreist.