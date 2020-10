Handbalsters Kwiek Raalte: van groot feest in februari naar totale stilte in oktober

De handbaldames van Kwiek Raalte hebben nog weinig kunnen genieten van hun promotie naar de eredivisie. In februari barstte een groot feest los in de sporthal in Raalte, omdat ze na 21 zeges op rij promoveerden naar de hoogste handbaldivisie in Nederland. Maar door de coronacrisis en de strenge maatregelen hebben ze tot nu toe slechts twee wedstrijden op het hoogste niveau mogen spelen. "Mijn handbalhart zegt dat je wilt blijven spelen, maar handballen is nu niet verstandig", zegt Kwiek-speelster Anouk van Rijssen.

Behalve in het betaald voetbal liggen alle sporten voor volwassenen de komende weken stil. De handbalsters van Kwiek trainen normaal gesproken vijf dagen in de week. "Op maandag en woensdag krachttrainingen in de sportschool. Op dinsdag, donderdag en vrijdag hebben we een zaaltraining van twee uur en op zaterdag een wedstrijd", vertelt Van Rijssen.

Eigen trainingsschema

Nu ligt alles stil en heeft elke speelster een eigen trainingsschema voor de komende vier weken. "Dat zijn hardloopschema's en oefeningen voor krachttraining. Maar we doen ook Zoom-meetingen met de trainer. Dan krijgen we online toch nog een beetje een teamgevoel."

De komende weken zit trainen met een bal in de sporthal, of trainen met enkele teamgenoten er niet in. Dat de handbaleredivisie stil ligt en voetbal wel door mag gaan, vindt Van Rijssen frustrerend, maar ook begrijpelijk.

"Handbal kleine sport"

"Voetbal is zo'n grote sport waar heel veel geld in om gaat. Wij werken allemaal er allemaal naast en krijgen niets betaald. Maar als ik vanmiddag thuis eredivisie voetbal kijk, dan kriebelt het nog meer om zelf op het veld te willen staan."

"En dan hoor je ook nog dat vrouwenvoetbal wel doorgaat, dan denk je wel: waarom zij wel en wij niet", vervolgt Van Rijssen. "Maar ik werk zelf in de zorg en zie nu van dichtbij dat het op dit moment de verstandigste keuze is om niet te handballen. Wij hebben bijvoorbeeld ook geen mogelijkheid om ons meerdere keren per week te laten testen, dat kan bij voetbal wel. Dan zie je wel dat handbal maar een hele kleine sport is in Nederland."

"In de zomer doorspelen?"

Hoe de competitie verder gaat verlopen en wanneer er weer gespeeld mag worden, durft niemand te voorspellen. Kwiek begon in september sterk aan het eredivisieseizoen. Er werd gewonnen en gelijk gespeeld, maar na twee wedstrijden hield het al op. De wedstrijden in het laatste weekend van september en begin oktober werden afgelast, omdat er bij de tegenstanders van Kwiek coronabesmettingen waren geconstateerd.

"Stel dat de competitie weer wordt hervat, waar moeten we al die wedstrijden gaan inhalen?", vraagt Van Rijssen zich af. "Moeten we dan doordeweeks ook wedstrijden gaan spelen, spelen we in de zomer door? Dan kom je volgend jaar waarschijnlijk weer in de knoei. Het wordt een hele uitdaging voor het Nederlands Handbal Verbond om de competitieplanning rond te krijgen."