Beukema, Mulenga en Kuipers helpen Go Ahead Eagles langs FC Eindhoven

De middag begon opmerkelijk. Drie basisspelers en twee wissels van Eindhoven hadden nog geen uitslag van een coronatest binnen en moesten kort voor het begin vervangen worden in de wedstrijdselectie. Het duel begon daardoor een paar minuten later.

Donkor gevaarlijkste man

Nadat er wel was afgetrapt was de eerste kans na een kleine vijf minuten voor Jacky Donkor. Hij zag Jay Gorter de bal goed uit zijn doel houden. Tien minuten later tikte Lorenzo van Kleef net over op aangeven van diezelfde Donkor. Na een kwart wedstrijd was de Belg opnieuw gevaarlijk. Gorter hield dit keer de bal met zijn voeten uit het doel. Uit de gegeven hoekschop kon opnieuw geschoten worden, maar dat schot werd geblokt.

Raak voor Go Ahead

De kansen waren dus voor Eindhoven, maar de eerste treffer voor Go Ahead. Sam Beukema kopte na een kleine half uur de 1-0 binnen uit een vrije trap van Frank Ross. Jort van der Sande probeerde het namens Eindhoven, maar schoot naast en kort voor rust was Hugo Botermans nog dichtbij. Hij verschalkte de ver uitgekomen Gorter wel, maar wipte de bal naast. Go Ahead zocht met een voorsprong de kleedkamer op.

Kansen thuisploeg

Kort na rust zette Ross hard en laag voor, maar kwam Wout Droste net te laat om de bal binnen te lopen. Uit een vrije trap probeerde Jeroen Veldmate het met een volley, maar die inzet ging de lege tribunes in.

Debuut Mulenga

Na driekwart wedstrijd maakte Jacob Mulenga zijn debuut voor de Deventer ploeg. Een kwartier voor het einde was Donkor weer eens gevaarlijk. Hij kwam links naar binnen, maar Gorter kon zijn inzet makkelijk pakken.

Geen strafschop

Go Ahead kwam even later goed weg toen arbiter Jochem Kamphuis Eindhoven een vrije trap net buiten de zestien gaf, terwijl de overtreding door Jeroen Veldmate wel degelijk binnen de lijnen van het strafschopgebied werd gemaakt.

Doelpunt Mulenga

Aan de andere kant was het raak. Sam Hendriks kreeg de bal van invaller Erkan Eyibil, zag de bal voor zijn voeten weg worden getikt, maar die bal kwam voor de voeten van Mulenga en hij schoot raak: 2-0. In blessuretijd zorgde Kuipers ook nog voor de 3-0 eindstand.

Go Ahead Eagles - FC Eindhoven 3-0

1-0 Beukema (28)

2-0 Mulenga (82)

3-0 Kuipers (90+1)

Arbiter: Kamphuis

Geel: Vermeulen

Go Ahead Eagles: Gorter; Droste (Eersteling/69), Beukema, Veldmate, Kuipers; Idzes, Van Kippersluis (Mulenga/69), Corboz (Lucassen/88); Van Hoeven, Hendriks, Ross (Eyibil/76).

FC Eindhoven: Swinkels; Vermeulen, Amevor, Biemans, Van den Eynden; Jap Tjong (Joao/64), Van der Sande, Vermeer; Van Kleef, Botermans, Donkor.

Bekijk hier de andere uitslagen, stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie en hier de statistieken van de spelers van Go Ahead.