Matchwinner Mulenga haalt zijn gram: "Zo oud ben ik nog niet"

"Zo oud ben ik nog niet", lacht Mulenga na afloop. De Zambiaan voegt een brok aan ervaring toe aan het elftal van trainer Kees van Wonderen en van plankenkoorts was dan ook allesbehalve sprake. "Ik was niet nerveus, want ik heb genoeg ervaring. Het is niet mijn eerste wedstrijd."

Ontwikkeling

Mulenga is blij met zijn eerste bijdrage in Deventer. Hij weet dat Go Ahead Eagles een ploeg in opbouw is. "We speelden goed, en dan is het lekker dat het ook nog eens de eerste thuisoverwinning is. Maar het seizoen is pas net begonnen en het team is nog volop in ontwikkeling."

Juiste instelling

Het dankwoord gaat uit naar collega-aanvaller Sam Hendriks, die een groot aandeel had in het doelpunt. "Hij deed al het werk, ik hoefde het alleen af te maken", aldus Mulenga, die hongerig is naar meer. "Elke wedstrijd ga ik in met het idee dat ik scoor. Dat is de juiste instelling, zo moet je ook denken", besluit hij.