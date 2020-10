Oosterwolde geniet van driepunter en eerste treffer in betaald voetbal: "Heerlijk"

Voor Jayden Oosterwolde was het een avond om nooit te vergeten. De linksback won met FC Twente niet alleen van Willem II (0-3), maar maakte ook nog eens zijn eerste treffer in het betaald voetbal. Oosterwolde nam in Tilburg de 0-2 voor zijn rekening.

"Drie punten en mijn eerste goal in de Eredivisie, ik ben zeker tevreden", zegt Oosterwolde na afloop. "We ging hier naartoe om te winnen, maar 0-3 had ik niet verwacht. We maakten de kansen af die we kregen en verdedigden goed. Willem II had veel de bal, maar kwam niet echt in kansrijke positie. Dat deden wij goed."

"Heerlijk"

Direct na rust sloeg Oosterwolde toe. "Ik kwam op en kreeg de bal. Toen ging ik naar binnen en wilde ik schieten met rechts, maar ik kapte hem terug naar mijn linker en schoot hem in de korte hoek. Heerlijk", vervolgt hij.

Koploper

De pas 19-jarige linksback is één van de revelaties van het huidige FC Twente. "De eerste twee wedstrijden waren prima. Tegen FC Groningen was het wat minder, maar de afgelopen duels ging het weer goed", aldus Oosterwolde, die vanavond nog wel even een blik op de stand werpt. "Mooi dat we bovenaan staan, dat had natuurlijk niemand verwacht. We doen het goed."