Temperatuur duikt voor het eerst dit najaar onder nul: "Een speldenprikje van de winter"

Op het weerstation Twenthe werd een maand geleden al de eerste nachtvorst na de zomer gemeten. Toen ging het echter om vorst aan de grond, vannacht vroor het voor het eerst ook op normale meethoogte. "Een speldenprikje van de winter", zegt RTV Oost-weerman Martin Bosch daarover.

Eerste vorst sinds mei

De laatste keer dit jaar dat het op normale meethoogte vroor was op 16 mei. In Hupsel in Gelderland daalde de temperatuur toen naar 0,3 graden onder nul. De meest vroege datum voor de eerste lokale vorst is 15 september 1971. In Deelen in Gelderland werd toen -0,1 graden gemeten.

Een dag later kwam het op meerdere plaatsen tot vorst. In Soesterberg daalde de temperatuur naar -2,2 graden en in Winterswijk werd het -2,4 graden. Ook De Bilt had vorst met -0,4 graden en daarmee was het de meest vroege officiële vorstdag na de zomerperiode.

Lang wachten in 2000

In 2000 duurde het tot ver in december voor het ergens in het land vroor. Pas op 16 december daalde de temperatuur in het zuiden van het land tot onder nul. Een dag later noteerde ook De Bilt een vorstdag en daarmee was 17 december 2000 de meest late officiële vorstdag ooit.