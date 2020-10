Dode baby Haaksbergen: deskundigen buigen zich over zaak

Tijdens de eerste zitting afgelopen zomer kwamen er gruwelijke details aan het licht. Zo bleek dat justitie de dertigjarige vrouw ervan verdenkt dat ze haar baby met de ceintuur van haar badjas heeft gewurgd. Ook werd bij het kind een acht centimeter lange breuk in de schedel ontdekt die volgens justitie door geweld moet zijn veroorzaakt. Justitie heeft de vrouw moord ten laste gelegd, wat inhoudt dat ze met voorbedachten rade zou hebben gehandeld.

De moeder wil verder niet meewerken aan het justitieel onderzoek. Aanvankelijk zou de vrouw de rechtszitting per video van afstand bijwonen, maar om onduidelijke reden ging dat niet door.

Geestestoestand

Mariska Pekkeriet, advocaat van de moeder, wil nu diverse getuige-deskundigen oproepen. Daaronder een expert op het gebied van neonaticide, zoals de wetenschap heet waarbij een ouder het kind binnen 24 uur doodt. Deze getuige-deskundige moet vooral meer kunnen vertellen over de geestestoestand van de moeder. Daarbij kan het onder meer gaan om de vraag in hoeverre ze verminderd toerekeningsvatbaar was.

Gynaecoloog

Bovendien wil de raadsvrouw een gynaecoloog roepen. Daarbij staat de vraag centraal hoe het kan dat een vrouw niet weet dat ze zwanger is.

Eerdere dode baby

Zoals gemeld was de moeder al eens eerder zwanger. Justitie heeft onderzocht of hier mogelijk ook opzet in het spel was. Vanochtend bleek echter dat deze eerste baby ruim twee jaar geleden dood ter wereld kwam.

De moeder voelde zich destijds voor het weekend al niet lekker, waarop ze contact opnam met haar huisarts. Toen ze na het weekend samen met haar moeder naar de huisarts ging, kwam daar het kind in de praktijk levenloos ter wereld. Net als met baby Ivo wist de vrouw ook de eerste keer niet dat ze zwanger was.

Een team van Defensie doorzocht met speciale apparatuur de bodem rond de woning in Haaksbergen (Foto: )

Bodemonderzoek

Dit voorjaar werden er meerdere onderzoeken rond de woning aan de Jan Vermeerstraat in Haaksbergen verricht. Zo doorzocht een team van Defensie met speciale röntgenapparatuur de bodem rond het huis. Vanochtend werd bekend dat bij dit onderzoek geen verdachte situaties werden aangetroffen.

Zwangerschapstest

Daarnaast werd vanochtend bekend dat er in de woning een zwangerschapstest werd gevonden. Onduidelijk is of die is gebruikt.

Gewurgd met ceintuur

Justitie gaat ervan uit dat de moeder baby Ivo heeft gewurgd met de ceintuur van haar badjas. Dit omdat het ruitjesmotief overeen komt met de verwondingen in de nek. Advocaat Mariska Pekkeriet sluit echter niet uit dat het kind is gewurgd door de navelstreng. Mogelijk gaat ze nog een deskundige oproepen die meer kan vertellen over het letsel.

Zoals het er nu naar uit ziet, wordt de zaak op z'n vroegst pas komend voorjaar inhoudelijk behandeld, circa een jaar nadat de moeder werd aangehouden. De advocaat dringt er bij de rechtbank echter op aan dat het strafproces eerder kan worden gehouden.

De rechtbank wil ook een getuige-deskundige horen die eerder een rol heeft gespeeld in het strafproces in 2009 rond een dode baby in Enschede. Daarnaast is het de bedoeling dat de arts, die sectie heeft verricht op baby Ivo, tijdens de rechtszaak wordt gehoord.