Van Polen baalt van verdedigende fouten: "Heel naïef"

"Heel naïef", sprak Van Polen na afloop over de fouten die vooraf gingen aan de doelpunten van PSV. "We geven die drie goals gewoon weg. Zij hebben vier grote kansen en wij drie in de eerste helft. Zij maken die ballen meteen af. We schieten ze nog net niet zelf in eigen goal", was het harde oordeel van de verdediger.

Effectief PSV

Vanaf het begin liep PEC Zwolle achter de feiten aan. "Het begint meteen al met een te korte terugspeelbal. Dan kom je al niet lekker in de wedstrijd en dan krijg je die 2-0 er snel achteraan. Dan krijgen we een penalty, maar dit was echt zo'n wedstrijd dat die er dan ook niet in gaat. Zij zijn ook te goed daarin hoe ze het afmaken."

Maatje te groot

"Zij waren ook gewoon een maatje te groot voor ons", vervolgt hij. "Misschien niet eens zozeer met voetballen van achteruit, alleen wel in het moment van druk zetten en fouten afdwingen bij ons. Dat deden zij gewoon goed. We gaven ze ook te makkelijk weg. Als je nou in een verder stadium van de wedstrijd verliest oké, maar dit mag ons niet overkomen vind ik", aldus Van Polen.