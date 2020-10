Springruiter Marc Houtzager zesde in Saint-Tropez

Marc Houtzager is zondag zesde geworden in de Grote Prijs van Grimaud in het Franse Saint-Tropez. De springruiter uit Rouveen behaalde met Sterrehof's Dante de barrage, maar zag de Duitser Daniel Deusser (Scuderia 1918 Tobago Z) er met de winst vandoor gaan.

Achter Deusser, die de snelste was in 38,30, eindigde de Fransman Kevin Staut als tweede. Harrie Smolders legde met Dolinn in 39,17 beslag op de derde plek.

Houtzager snelde in de barrage naar een tijd van 40,20. Met zijn zesde plek mocht Houtzager een bedrag van 5.500 euro bijschrijven.

Been zesde in Oliva

In de Grote Prijs van Oliva in Spanje is Remco Been zesde geworden. Op de rug van Holland Vd Bisschop reed de ruiter uit Wierden, met een springfout, naar 39,88 in de barrage. De winst ging naar de Fransman Harold Boisset.