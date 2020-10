Statenlid Kerkhof keert 'Den Haag' na wederom een conflict de rug toe: "Geen bestuurlijke besognes meer"

Statenlid Fred Kerkhof geeft zelf ook wel toe dat het nou niet bepaald de schoonheidsprijs verdient, al die afsplitsingen die inmiddels in de landelijke en provinciale politiek zijn ontstaan. Zelf heeft hij ook genoeg van de 'bestuurlijke besognes' van landelijke partijgenoten. En dus gaat hij samen met Statenlid Chilion Snoek verder als een onafhankelijke partij in de Overijsselse Staten: Fractie Mooi Overijssel.

Tweede Kamerlid Henk Krol besloot in mei vorig jaar na aanhoudende conflicten uit zijn eigen opgerichte partij 50PLUS te stappen. Hij richtte een nieuwe partij op: Partij voor de Toekomst, samen met de van Forum voor Democratie afgesplitste Henk Otten. Maar vijf maanden nadat die partij het levenslicht zag, meldde Krol opnieuw zijn vertrek, deze keer vanwege ruzie met Otten.

'Bepaald stramien'

Intussen verliep de politieke weg van Kerkhof, verkozen als Statenlid voor 50PLUS, ongeveer hetzelfde. Hij had vorig jaar naar eigen zeggen ook al het idee om alleen verder te gaan, toen het interne geruzie bij de landelijke afdeling van zijn partij maar niet ophield. "Maar dat was ook het moment dat Krol uit de partij stapte. Ik besloot samen met hem verder te gaan. Hij had namelijk een goed programma voor zijn nieuwe partij, met goede standpunten en een leuke manier om de achterban te betrekken."

Maar volgens Kerkhof is dáár de afgelopen maanden maar weinig van terechtgekomen. "Dat is voor mijn gevoel gekomen door Henk Otten. Hij zat in een bepaald stramien dat hij kende van zijn eigen afsplitsing Groep Otten en daarvoor van Forum voor Democratie. En daar kon ik me steeds minder in vinden."

Weg van Den Haag

"Toen Krol afgelopen week zijn vertrek bij PvdT aankondigde, zijn wij als fractie bij elkaar gaan zitten. We hadden feitelijk drie opties: of meegaan met Krol, of bij de PvdT blijven of zelfstandig verder gaan", vertelt het Statenlid uit Tuk. De fractie koos unaniem voor de laatste en keert 'Den Haag' nu definitief de rug toe. "Wij zijn van mening dat we ons op die manier veel beter kunnen inzetten voor de provinciale politiek."

We willen geen bestuurlijke besognes meer die het politieke werk in de weg zitten Statenlid Fred Kerkhof

Kerkhof benadrukt dat hij zich écht niet meer wil aansluiten bij een landelijke partij, ook niet nu de landelijke Tweede Kamerverkiezingen eraan komen. “We willen ons richten op de provinciale politiek en geen bestuurlijke besognes meer die het politieke werk in de weg zitten. Maar dat betekent niet dat ik Krol niet meer kan bellen met de vraag of hij landelijk iets wil betekenen voor ons. Of hij dat dan doet, is natuurlijk een tweede.”

Geloofwaardigheid

Kerkhof begrijpt best dat kiezers na al die conflicten en afsplitsingen zijn gaan twijfelen aan zijn geloofwaardigheid. “Het enige wat ik kan beloven, is dat ik het programma waarvoor ik vorig jaar ben gekozen de komende 2,5 jaar blijf verdedigen. En dat geldt ook voor Snoek.”

Omdat Snoek zijn politieke wortels bij Forum voor Democratie heeft liggen en een iets andere achterban heeft dan Kerkhof, zou dat kunnen betekenen dat de één tegen een motie stemt en de ander vóór. “Dat zie je niet zo vaak binnen een fractie, maar bij ons staan de belangen van de achterban voorop, niet die van de partij.”