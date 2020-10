Youtube-filmpjes in aanpak loverboyproblematiek: "Het moet geen taboe worden"

Op een afstandje lijkt het een groepje hangjongeren achter het station in Hengelo. De camera's verraden dat er hier sprake is van een filmset. Emma de Nooij - lang blond haar, Twents accent - is één van de actrices die meedoet. "Ik wilde dit heel graag. Het moet geen taboe worden om over te praten. Iedereen kan dit overkomen en als je er dan niet over kan praten, dat lijkt me echt verschrikkelijk."

Naaktfoto's

Dat er speciaal voor Youtubefilmpjes is gekozen, is niet zo gek legt Marion Roerink uit, coördinator van het Meldpunt Loverboyproblematiek Twente. "Leven op social media is voor jongeren net zo belangrijk als het echte leven. Ze krijgen veel sneller een intieme band online, omdat ze bijvoorbeeld chatten vanuit de veilige omgeving van hun slaapkamer.

Voor de scènes die de acteurs uitspelen konden ze putten uit de echte ervaringen die binnenkomen bij het meldpunt. Gruwelijke verhalen soms. Marion heeft al meer gevallen gehad van meisjes die na een paar weken voor het eerst afspraken met hun nieuwe online vriendje. "En dan in een andere stad, in een woning. Waar ze dan - soms zelfs met het vriendinnetje dat ze meenamen - slachtoffer werden van een groepsverkrachting."

Drugskoerier

Zo kan het zijn dat je zoon of dochter binnen een paar weken getekend voor het leven is. Het kan iedereen overkomen, aldus Marion. "Het gaat niet alleen maar om kwetsbare jongeren of om meisjes die heel beïnvloedbaar zijn. Uitbuiters hebben het ook gemunt op bijvoorbeeld 12- of 13-jarigen. En die zijn hoe dan ook erg beïnvloedbaar." Ook jongens worden uitgebuit en bijvoorbeeld ingezet als drugskoerier.

Naast voorkomen hoopt Marion ook met de filmpjes te bereiken dat nog meer jongeren zich melden als ze in de problemen zitten. "De uitbuiters hebben als doel om geld aan je te verdienen. Ze kruipen onder je huid. Jongeren hebben dan te maken met angst, schuld en schaamte. Ze willen hun ouders niet teleurstellen. Of denken dat het niet meer goed komt, zoals ik meisjes soms hoor zeggen: eens een hoer, altijd een hoer."

Emma en haar mede-acteurs bij de opnames (Foto: RTV Oost/Mirjam Haven)

Effect

Als je als ouder dit soort verhalen hoort, lijkt het misschien wel het slimst om je kind voor altijd binnen te houden, maar Marion hoopt juist dat de filmpjes een ander effect hebben. "We willen dat jongeren zelf gaan nadenken over hun eigen veiligheid, zelf grenzen aangeven. En op elkaar gaan letten, dat is ook belangrijk. Als iemand continu de grenzen opzoekt bij je, dan is het eigenlijk al niet oké. 'Nee', is jouw antwoord, dat moet gerespecteerd worden."

Zelf hebben de jonge acteurs vertrouwen in het effect van hun werk. "Ik denk dat je deze filmpjes makkelijk kan delen, op Snapchat of Instagram. En het is van jongeren op jongeren communicatie, dat pakt toch wat sneller op dan van ouderen op jongeren." En die naaktfoto? "Conclusie: niet doen. Als iemand daar om vraagt die je net kent, dan respecteert hij je niet."

Herken je jezelf in dit verhaal? Of wil je iemand anders helpen? Op de website stopuitbuiting.nu vind je meer informatie.