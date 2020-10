Veevoerbedrijf ForFarmers koopt concurrent De Hoop uit Zelhem

Het beursgenoteerde veevoerbedrijf ForFarmers is al de grootste in Europa en wil de komende jaren blijven groeien door overnames. Zelfstandige groei is moeilijk, omdat milieumaatregelen in Europa groei van aantal dieren blokkeren.

De overname van De Hoop Mengvoeders in Zelhem is de eerste overname in die nieuwe 'Build to Grow 2025' strategie die half september werd geintroduceerd. Het beursgenoteerde For Farmers heeft een 'oorlogskas' van enkele honderden miljoenen euro's. Dat geld wordt de komende jaren gebruikt om concurrenten over te nemen in Europa.

De Hoop, gevestigd in het Gelderse Zelhem, had vorig jaar een omzet van 110 miljoen euro met de afzet van 322.000 ton pluimveevoeders, vrijwel volledig in de vleeskuikensector. Ongeveer tachtig procent van de volume wordt in Nederland afgezet, de overige twintig procent gaat naar België en Duitsland. ForFarmers is de grootste van Europa, het bedrijf had vorig jaar een omzet van 2,5 miljard euro.

Milieumaatregelen zitten groei in de weg

In de meeste Europese thuismarkten van ForFarmers (Nederland, Duitsland, België, en het Verenigd Koninkrijk, red.) neemt de druk op de agrarische sector steeds verder toe.

"Veehouders hebben in toenemende mate te maken met uitgebreide milieumaatregelen om de uitstoot van onder meer fosfaat en ammoniak door dieren te beperken. Hierdoor is de groeiverwachting voor de agrarische sector in Noordwest-Europa zeer beperkt", schrijft het bedrijf in een verklaring over het nieuwe vijfjarenplan. Alleen 'groeiland' Polen heeft hier volgens For Farmers geen last van.

'Concentratie onvermijdelijk'

De combinatie van ‘volgroeide’ West-Europese thuismarkten, de lage marges in de veevoerindustrie, en toenemende druk van milieumaatregelen door Europese overheden, maken volgens topman Knoop van ForFarmers 'concentratie' van veevoerbedrijven onvermijdelijk.

"Het is nu een zeer gefragmenteerde business, met veel kleine partijen", zegt Knoop. "Wij zijn de nummer één van Europa met een marktaandeel van zes procent. De top tien van Europa heeft gezamenlijk een marktaandeel van 25 procent." Met een consolidatieslag valt daar nog een flinke efficiencywinst te behalen, redeneert de ForFarmers-ceo.