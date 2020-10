Björn Kuipers fluit Inter tegen Mönchengladbach in Champions League, topper in Eredivisie voor Bas Nijhuis

Arbiter Björn Kuipers uit Oldenzaal heeft woensdag de leiding over de wedstrijd tussen Internazionale en Borussia Mönchengladbach in de Champions League.

Het duel in Milaan begint die avond om 21.00 uur. Kuipers wordt geassisteerd door vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Allard Lindhout is de vierde official en Danny Makkelie is de VAR. Bas Nijhuis uit Enschede is dezelfde avond de vierde official bij de wedstrijd tussen Red Bull Salzburg en Lokomiv Moskou. Serder Gözübüyük is bij dat Champions League-duel de scheidsrechter. Nijhuis heeft daarnaast zondag de leiding over de topper tussen Vitesse en PSV.

Eredivisie

In de Eredivisie komt PEC Zwolle deze week twee keer in actie. Woensdag is Rob Dieperink de leidsman bij het inhaalduel van de Zwollenaren bij RKC Waalwijk. Zaterdag fluit Martin Pérez de thuiswedstrijd tegen Willem II. Die avond gaat FC Twente op bezoek bij FC Utrecht en daarbij is Kevin Blom de scheidsrechter. Heracles Almelo speelt zondag bij Sparta Rotterdam en die wedstrijd wordt gefloten door Gözübüyük. Bekijk hier het volledige programma in de Eredivisie.

Go Ahead

In de Keuken Kampioen Divisie is Marc Nagtegaal vrijdagavond de arbiter bij de wedstrijd tussen NEC en Go Ahead Eagles. Dit zijn alle wedstrijden in de 1e divisie.

KNVB Beker

Ook voor de wedstrijden in de KNVB Beker van volgende week zijn de scheidsrechters bekendgemaakt. Martin van den Kerkhof fluit maandag 26 oktober Go Ahead Eagles - NAC Breda, Jeroen Manschot een dag later FC Twente - De Graafschap en Clay Ruperti is woensdag 28 oktober de leidsman bij Heracles Almelo - Telstar.