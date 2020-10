'Verboden' mospluk in De Wieden loopt met een sisser af voor tiener (18)

In dit gebied in De Wieden stroopte de jongen het veenmos (Foto: Ronald Messemaker)

Een 18-jarige tiener is vrijdagmiddag aangehouden door een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van Natuurmonumenten en een medewerker van de provincie. Dat gebeurde in De Wieden tussen Zwartsluis en Belt Schutsloot. De tiener werd ervan verdacht veenmos te stropen.

Het weghalen van mos en dit vervolgens verzamelen levert voor jongeren een mooi zakcentje op. Ze plukken de plant en brengen het naar hun afnemer. Het plukken is niet per definitie illegaal, maar Natuurmonumenten maakt toch al jaren jacht op de plukkers, omdat het op het terrein van de natuurbeschermers niet is toegestaan.

In de (inter)nationale bloemenhandel wordt mos gebruikt als een soort conserveringsmiddel om bloembollen en planten vochtig te houden. Zo worden bloembollen die per schip worden vervoerd in een kistje met vochtig mos gelegd, zodat ze niet uitdrogen.

Toen de tiener de boa's in de kraggen zag aankomen, zag hij de bui al hangen en verstopte hij zich in de bosjes. Na drie kwartier gaf hij het op en konden de boa's hem aanhouden.

Boa's de sloot uitvaren

De jongen ontkende dat hij bezig was met de mospluk. Op het moment dat de boa's de tiener zagen, was hij ook niet aan het harken. Wel lagen er verderop in het veld gereedschap die zijn bezoek verdacht maakten. De tiener moest dus mee naar het bureau in Steenwijk, maar dat ging niet zonder medewerking van de jongeman zelf.

Hij moest hemzelf en de boa's namelijk eigenhandig met de in beslag genomen punter de sloot uitvaren, want dat was een handigheid die de boa's niet in de vingers hadden.

Twee boetes

In Steenwijk werd de tiener in een cel geplaatst op verdenking van stroperij in veenmosgebied. Hij bleef echter ontkennen en uiteindelijk was er ook niet genoeg bewijs om de jongen aan te houden. De boa's hadden hem namelijk niet op heterdaad kunnen betrappen.

Wel kreeg de jonge verdachte een boete voor het niet kunnen tonen van zijn ID-kaart; ook kreeg hij een boete voor het betreden van andersmans land.